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https://arabic.sputniknews.com/20211208/الخارجية-الأمريكية-إحراز-تقدم-في-المفاوضات-مع-روسيا-حول-الممتلكات-الدبلوماسية-المصادرة-1053719914.html
الخارجية الأمريكية: إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا حول الممتلكات الدبلوماسية المصادرة
الخارجية الأمريكية: إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا حول الممتلكات الدبلوماسية المصادرة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وروسيا أحرزتا تقدمًا في مفاوضاتهما بشأن القيود المفروضة على السفارات... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T20:54+0000
2021-12-08T20:54+0000
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وحين سؤاله، خلال إيجاز صحفي، عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس اقتراح موسكو الرفع المتبادل لجميع القيود المفروضة على السفارات، قال برايس: "أفترض أنهم يريدون عودة البيوت الريفية (المنشآت الخاصة بالدبلوماسيين)".وأضاف: "لقد أحرزنا تقدمًا كما سمعتم بشأن هذه القضايا في الأيام الأخيرة. وأنا أفهم أن تلك المناقشات من المقرر استئنافها".وتابع: "نريد سفارة تعمل بكامل طاقتها في موسكو. ونتفهم تماما رغبة روسيا في أن يكون لها سفارة تعمل بكامل طاقتها هنا في واشنطن ، ونعطي الأولوية لذلك"، مضيفا، "نحن نقدر هذه الخطوط المفتوحة للاتصال والحوار".هذا وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 مجموعة إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم حول التدخل في الانتخابات و"الضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين" العاملين في روسيا، حيث حظرت واشنطن الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية–أو ما يسمى "البيوت" الريفية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية.وفي الشهر الماضي، أعلن مستشار السفارة الروسية في واشنطن سيرغي كوشيليف، أن موسكو تطالب واشنطن بتعويضات عن الاستيلاء على مرافق دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة.وقال كوشليف في مقابلة مع قناة "آر.تي.في.آي" الروسية :" نطالب بشكل عاجل على جميع المستويات بالإعادة غير المشروطة والتعويض عن الخسائر"، مشيرا إلى أنه "تمت مصادرة 6 مرافق روسية".وأضاف: "على مدى السنوات القليلة الماضية، طالبت السفارة وزارة الخارجية الأميركية 470 مرة بالسماح لنا بزيارة المرافق وجرد محتوياتها، والاطلاع على حالة المباني والمنشآت، ولكن يتم منعنا بشكل منتظم من ذلك".
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الخارجية الأمريكية: إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا حول الممتلكات الدبلوماسية المصادرة

20:54 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وروسيا أحرزتا تقدمًا في مفاوضاتهما بشأن القيود المفروضة على السفارات والممتلكات الدبلوماسية الروسية المصادرة.
واشنطن - سبوتنيك. وحين سؤاله، خلال إيجاز صحفي، عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس اقتراح موسكو الرفع المتبادل لجميع القيود المفروضة على السفارات، قال برايس: "أفترض أنهم يريدون عودة البيوت الريفية (المنشآت الخاصة بالدبلوماسيين)".

وأضاف: "لقد أحرزنا تقدمًا كما سمعتم بشأن هذه القضايا في الأيام الأخيرة. وأنا أفهم أن تلك المناقشات من المقرر استئنافها".

وتابع: "نريد سفارة تعمل بكامل طاقتها في موسكو. ونتفهم تماما رغبة روسيا في أن يكون لها سفارة تعمل بكامل طاقتها هنا في واشنطن ، ونعطي الأولوية لذلك"، مضيفا، "نحن نقدر هذه الخطوط المفتوحة للاتصال والحوار".
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هذا وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 مجموعة إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم حول التدخل في الانتخابات و"الضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين" العاملين في روسيا، حيث حظرت واشنطن الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية–أو ما يسمى "البيوت" الريفية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية.
وفي الشهر الماضي، أعلن مستشار السفارة الروسية في واشنطن سيرغي كوشيليف، أن موسكو تطالب واشنطن بتعويضات عن الاستيلاء على مرافق دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة.
وقال كوشليف في مقابلة مع قناة "آر.تي.في.آي" الروسية :" نطالب بشكل عاجل على جميع المستويات بالإعادة غير المشروطة والتعويض عن الخسائر"، مشيرا إلى أنه "تمت مصادرة 6 مرافق روسية".
وأضاف: "على مدى السنوات القليلة الماضية، طالبت السفارة وزارة الخارجية الأميركية 470 مرة بالسماح لنا بزيارة المرافق وجرد محتوياتها، والاطلاع على حالة المباني والمنشآت، ولكن يتم منعنا بشكل منتظم من ذلك".
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