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https://arabic.sputniknews.com/20211208/الخارجية-البريطانية-تحذر-إيران-من-انهيار-المفاوضات-سنبحث-خياراتنا-مع-الشركاء-1053717610.html
الخارجية البريطانية تحذر إيران من انهيار المفاوضات... سنبحث خياراتنا مع الشركاء
الخارجية البريطانية تحذر إيران من انهيار المفاوضات... سنبحث خياراتنا مع الشركاء
صرحت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه في حال انهيار المفاوضات مع إيران، فإنها ستبحث كافة الخيارات مع الشركاء. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T19:23+0000
2021-12-08T19:23+0000
فرنسا
بريطانيا
الاتفاق النووي
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ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الأربعاء، عن الوزارة البريطانية، أنه أمام إيران فرصة أخيرة لاستعادة خطة العمل الشاملة، مطالبة إياها أن تقرر إذا ما كانت ستبرم صفقة عادلة وشاملة، فعليها التفاوض على أساس ما تم التوصل إليه.وشددت الخارجية البريطانية أن على إيران ألا تتوقع موافقتها على مقترحات غير منطقية وغير معقولة، مؤكدة أن مباحثات فيينا تستأنف غدا بعد تشاور الوفود مع عواصمها.وأشارت الوزارة إلى أن إيران طالبت بتغييرات كبيرة خارج خطة العمل الشاملة، وهو ما دفع بتوقف جولة فيينا الأخيرة، بدعوى رفض إيران لجميع الحلول الوسط.من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية المقترحات التي قدمتها طهران في مفاوضات فيينا "مخالفة لهدف الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".
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فرنسا, بريطانيا, الاتفاق النووي

الخارجية البريطانية تحذر إيران من انهيار المفاوضات... سنبحث خياراتنا مع الشركاء

19:23 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / Niklas Halle'nوزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / Niklas Halle'n
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صرحت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه في حال انهيار المفاوضات مع إيران، فإنها ستبحث كافة الخيارات مع الشركاء.
ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الأربعاء، عن الوزارة البريطانية، أنه أمام إيران فرصة أخيرة لاستعادة خطة العمل الشاملة، مطالبة إياها أن تقرر إذا ما كانت ستبرم صفقة عادلة وشاملة، فعليها التفاوض على أساس ما تم التوصل إليه.
وشددت الخارجية البريطانية أن على إيران ألا تتوقع موافقتها على مقترحات غير منطقية وغير معقولة، مؤكدة أن مباحثات فيينا تستأنف غدا بعد تشاور الوفود مع عواصمها.
وأشارت الوزارة إلى أن إيران طالبت بتغييرات كبيرة خارج خطة العمل الشاملة، وهو ما دفع بتوقف جولة فيينا الأخيرة، بدعوى رفض إيران لجميع الحلول الوسط.
من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية المقترحات التي قدمتها طهران في مفاوضات فيينا "مخالفة لهدف الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".
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