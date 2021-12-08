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https://arabic.sputniknews.com/20211208/الدبابة-الأكثر-فتكا-ضمن-قائمة-أقوى-الدبابات-الروسية-1053693242.html
الدبابة "الأكثر فتكا" ضمن قائمة أقوى الدبابات الروسية
الدبابة "الأكثر فتكا" ضمن قائمة أقوى الدبابات الروسية
تملك القوات المسلحة الروسية تشكيلة متنوعة من الدبابات، والتي تتميز ببساطة التصميم والاستخدام، وفقا لموقع "19فوتي فايف" الإخباري. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T09:45+0000
2021-12-08T09:45+0000
رصد عسكري
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تي – 34وبدأت سلسلة الدبابات الروسية الشهيرة بدبابة "تي – 34" التي تعد واحدة من الدبابات الأكثر فعالية في الحرب العالمية الثانية، وكان لها إسهام كبير في دحر قوات ألمانيا النازية المعتدية، وهي دبابة خفيفة نسبيا تزن 26 طنّا، وهو ما يزيد من قدراتها الحركية، ومحصنة ضد المقذوفات المضادة، حيث يبلغ سمك دروع مقدمتها 45 إلى 47 مليمترا. ولها مدفع قوي عيار 76.2 ملم. وحل محله مدفع آخر من عيار 85 ملم في نهاية الحرب.تي – 54/55ثم ظهرت في روسيا دبابات أخرى تستحق الإدراج على قائمة أقوى الدبابات منها "تي – 54/55" التي خرجت إلى النور بعد الحرب العالمية الثانية، وهي دبابة صغيرة الحجم وقوية لها مدفع عيار 100 ملم. وأثبتت دبابات "تي – 54/55" قدراتها في ساحة المعركة في أنحاء العالم.تي – 90وتحتل دبابة "تي – 90" المركز الثالث بين الدبابات الروسية الشهيرة، وتشبه الغول وفقا للموقع الإخباري الأمريكي، ولها جسم دبابة "تي – 72" المعدل وبرج دبابة "تي – 80" الحاوي على المدفع ذي الماسورة الملساء عيار 125 ملم.تي – 95لا يوجد إلا نموذج أولي من دبابة "تي – 95" التي تتميز ببرجها الشامخ غير المأهول، ولها مدفع أوتوماتيكي التعمير عيار 152 ملم يمكنه إطلاق النار على ما يختبئ وراء الأفق.تي – 14 أرماتاتتميز "تي – 14 أرماتا"، وهي أحدث دبابة روسية، بالخصوصية التصميمية التي تجعلها – افتراضا – الدبابة الأكثر فتكا في العالم. ويقل وزنها (48 طنا) عن وزن الدبابة الأمريكية الأقوى "ابرامز" (69 طنا) بينما تفوق قوة محركها (1500 قوة حصانية) قوة محرك "أبرامز".وتحميها من قذائف وصواريخ العدو كبسولة مدرعة حول القسم القتالي ودرع "مالاخيت" القادر على صد القذائف، ومنظومة "أفغانيت" للحماية النشطة التي تستخدم الرادار لاكتشاف القذائف المضادة واعتراضها أو إبعادها بتفجير مادة متفجرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/روسيا-ظهور-أول-تشكيلة-مكونة-من-آليات-مدرعة-فريدة-في-القوات-المسلحة-1053427993.html
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رصد عسكري

الدبابة "الأكثر فتكا" ضمن قائمة أقوى الدبابات الروسية

09:45 GMT 08.12.2021
© Sputnik . Sergei Mamontovدبابات روسية خلال تدريب
دبابات روسية خلال تدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Sergei Mamontov
تابعنا عبر
تملك القوات المسلحة الروسية تشكيلة متنوعة من الدبابات، والتي تتميز ببساطة التصميم والاستخدام، وفقا لموقع "19فوتي فايف" الإخباري.
تي – 34
وبدأت سلسلة الدبابات الروسية الشهيرة بدبابة "تي – 34" التي تعد واحدة من الدبابات الأكثر فعالية في الحرب العالمية الثانية، وكان لها إسهام كبير في دحر قوات ألمانيا النازية المعتدية، وهي دبابة خفيفة نسبيا تزن 26 طنّا، وهو ما يزيد من قدراتها الحركية، ومحصنة ضد المقذوفات المضادة، حيث يبلغ سمك دروع مقدمتها 45 إلى 47 مليمترا. ولها مدفع قوي عيار 76.2 ملم. وحل محله مدفع آخر من عيار 85 ملم في نهاية الحرب.
تي – 54/55
ثم ظهرت في روسيا دبابات أخرى تستحق الإدراج على قائمة أقوى الدبابات منها "تي – 54/55" التي خرجت إلى النور بعد الحرب العالمية الثانية، وهي دبابة صغيرة الحجم وقوية لها مدفع عيار 100 ملم. وأثبتت دبابات "تي – 54/55" قدراتها في ساحة المعركة في أنحاء العالم.
تي – 90
وتحتل دبابة "تي – 90" المركز الثالث بين الدبابات الروسية الشهيرة، وتشبه الغول وفقا للموقع الإخباري الأمريكي، ولها جسم دبابة "تي – 72" المعدل وبرج دبابة "تي – 80" الحاوي على المدفع ذي الماسورة الملساء عيار 125 ملم.
مدرعة RG-32 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
روسيا: ظهور أول تشكيلة مكونة من آليات مدرعة فريدة في القوات المسلحة
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تي – 95
لا يوجد إلا نموذج أولي من دبابة "تي – 95" التي تتميز ببرجها الشامخ غير المأهول، ولها مدفع أوتوماتيكي التعمير عيار 152 ملم يمكنه إطلاق النار على ما يختبئ وراء الأفق.
تي – 14 أرماتا
تتميز "تي – 14 أرماتا"، وهي أحدث دبابة روسية، بالخصوصية التصميمية التي تجعلها – افتراضا – الدبابة الأكثر فتكا في العالم. ويقل وزنها (48 طنا) عن وزن الدبابة الأمريكية الأقوى "ابرامز" (69 طنا) بينما تفوق قوة محركها (1500 قوة حصانية) قوة محرك "أبرامز".
وتحميها من قذائف وصواريخ العدو كبسولة مدرعة حول القسم القتالي ودرع "مالاخيت" القادر على صد القذائف، ومنظومة "أفغانيت" للحماية النشطة التي تستخدم الرادار لاكتشاف القذائف المضادة واعتراضها أو إبعادها بتفجير مادة متفجرة.
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