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https://arabic.sputniknews.com/20211208/الدفاع-الأذربيجانية-تتحدث-عن-قصف-لمواقعها-على-الحدود-مع-أرمينيا-1053707266.html
الدفاع الأذربيجانية تتحدث عن قصف لمواقعها على الحدود مع أرمينيا
الدفاع الأذربيجانية تتحدث عن قصف لمواقعها على الحدود مع أرمينيا
أبلغت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، عن قصف مواقعها على الحدود مع أرمينيا في منطقة كيلبجار. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T14:36+0000
2021-12-08T14:36+0000
العالم
أذربيجان
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للدفاع الأذربيجانية: "في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، في الساعة 14.35 حتى 15.30، أطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمينية من مواقع تقع في قرية يوخاري شورجا بمنطقة باسكاركشار، النار على مواقع الجيش الأذربيجاني الواقعة في زيليك بمنطقة كالباجار، وحدات الجيش الأذربيجاني ردت بإجراءات مناسبة ".وأشارت الوزارة، إلى عدم وقوع خسائر في صفوف القوات الأذربيجانية وكذلك المادية منها، وتسيطر وحدات الجيش الأذربيجاني على الوضع العملي.وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، في 9 تشرين الأول/نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.ودخل اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020؛ بعد معارك استمرت لنحو شهر ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان على أجزاء واسعة من الإقليم.وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، توصلت روسيا وتركيا، خلال محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة وقف إطلاق النار، تشرف عليه قوات البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/أذربيجان-تفرج-عن-10-جنود-أرمينيين-مقابل-خرائط-1053566743.html
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العالم, أذربيجان

الدفاع الأذربيجانية تتحدث عن قصف لمواقعها على الحدود مع أرمينيا

14:36 GMT 08.12.2021
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
 الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أبلغت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، عن قصف مواقعها على الحدود مع أرمينيا في منطقة كيلبجار.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للدفاع الأذربيجانية: "في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، في الساعة 14.35 حتى 15.30، أطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمينية من مواقع تقع في قرية يوخاري شورجا بمنطقة باسكاركشار، النار على مواقع الجيش الأذربيجاني الواقعة في زيليك بمنطقة كالباجار، وحدات الجيش الأذربيجاني ردت بإجراءات مناسبة ".
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وأشارت الوزارة، إلى عدم وقوع خسائر في صفوف القوات الأذربيجانية وكذلك المادية منها، وتسيطر وحدات الجيش الأذربيجاني على الوضع العملي.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، في 9 تشرين الأول/نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

ودخل اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020؛ بعد معارك استمرت لنحو شهر ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان على أجزاء واسعة من الإقليم.

وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، توصلت روسيا وتركيا، خلال محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة وقف إطلاق النار، تشرف عليه قوات البلدين.
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