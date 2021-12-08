الدفاع الأذربيجانية تتحدث عن قصف لمواقعها على الحدود مع أرمينيا

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للدفاع الأذربيجانية: "في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، في الساعة 14.35 حتى 15.30، أطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمينية من مواقع تقع في قرية يوخاري شورجا بمنطقة باسكاركشار، النار على مواقع الجيش الأذربيجاني الواقعة في زيليك بمنطقة كالباجار، وحدات الجيش الأذربيجاني ردت بإجراءات مناسبة ".وأشارت الوزارة، إلى عدم وقوع خسائر في صفوف القوات الأذربيجانية وكذلك المادية منها، وتسيطر وحدات الجيش الأذربيجاني على الوضع العملي.وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، في 9 تشرين الأول/نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.ودخل اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020؛ بعد معارك استمرت لنحو شهر ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان على أجزاء واسعة من الإقليم.وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، توصلت روسيا وتركيا، خلال محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة وقف إطلاق النار، تشرف عليه قوات البلدين.
أبلغت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، عن قصف مواقعها على الحدود مع أرمينيا في منطقة كيلبجار.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للدفاع الأذربيجانية: "في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، في الساعة 14.35 حتى 15.30، أطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمينية من مواقع تقع في قرية يوخاري شورجا بمنطقة باسكاركشار، النار على مواقع الجيش الأذربيجاني الواقعة في زيليك بمنطقة كالباجار، وحدات الجيش الأذربيجاني ردت بإجراءات مناسبة ".