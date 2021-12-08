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الدنمارك تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا
الدنمارك تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا
أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم الأربعاء، عن مجموعة جديدة من التدابير لمواجهة الارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T19:48+0000
2021-12-08T19:48+0000
الدنمارك
سلالة كورونا الجديدة
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وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، إن بلادها ستغلق المدارس وتحد من الأنشطة الليلية، وتحث المواطنين على العمل من المنزل، بحسب "فرانس برس".وذكرت السلطات الدنماركية أنها ستضيف "بضعة أيام" إلى عطلة عيد الميلاد المدرسية، وأنها ستغلق الحانات والمطاعم من منتصف ليل الجمعة.وكانت السلطات الصحية الدنماركية قد أعلنت مؤخرا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" إلى 183 إصابة.وتمتاز الدنمارك عن باقي دول أوروبا بأنها الأكثر تطورا وسرعة على صعيد رصد إصابات كورونا، دون أن يعني ذلك أن الجائحة تتفشى على أراضيها بسرعة أكبر.
https://arabic.sputniknews.com/20211104/تفشي-إنفلونزا-الطيور-داخل-مزرعة-دنماركية-1050619891.html
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الدنمارك, سلالة كورونا الجديدة

الدنمارك تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

19:48 GMT 08.12.2021
© REUTERS / RITZAU SCANPIXموقع حادث القطار في الدنمارك
موقع حادث القطار في الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / RITZAU SCANPIX
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أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم الأربعاء، عن مجموعة جديدة من التدابير لمواجهة الارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، إن بلادها ستغلق المدارس وتحد من الأنشطة الليلية، وتحث المواطنين على العمل من المنزل، بحسب "فرانس برس".
وذكرت السلطات الدنماركية أنها ستضيف "بضعة أيام" إلى عطلة عيد الميلاد المدرسية، وأنها ستغلق الحانات والمطاعم من منتصف ليل الجمعة.
ديك رومي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2021
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4 نوفمبر, 07:02 GMT
وكانت السلطات الصحية الدنماركية قد أعلنت مؤخرا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" إلى 183 إصابة.
وتمتاز الدنمارك عن باقي دول أوروبا بأنها الأكثر تطورا وسرعة على صعيد رصد إصابات كورونا، دون أن يعني ذلك أن الجائحة تتفشى على أراضيها بسرعة أكبر.
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