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الرئاسة الروسية تعلق على خبر إعادة بناء الاتحاد السوفيتي
الرئاسة الروسية تعلق على خبر إعادة بناء الاتحاد السوفيتي
استبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية إمكانية إعادة بناء الدولة، التي احتضنت الجمهوريات السوفيتية السابقة. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T12:40+0000
2021-12-08T12:40+0000
روسيا
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وقال المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف في تصريح للصحفيين، في يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن من المستحيل إعادة بناء الاتحاد السوفيتي من جديد.أتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات فيكتوريا نولاند، نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت قد كشفت أن إدارة الولايات المتحدة تخشى أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعادة بناء الاتحاد السوفيتي.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية في رد له على سؤال بشأن تصريحات نولاند:وبخصوص الجهود المبذولة لتكوين اتحادات تجمع بين جمهوريات سوفيتية سابقة، قال بيسكوف: إن "إنشاء كيانات موحدة في الساحة السوفيتية السابقة مثل رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاوراسي الاقتصادي ودولة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا، لا يمثل محاولة إعادة بناء الاتحاد السوفيتي من جديد".ونوه إلى أن الدول التي نشأت في الساحة السوفيتية السابقة كانت قد وطدت استقلالها، وتشهد تطورا ناجحا.
https://arabic.sputniknews.com/20211008/نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكي-تلتقي-مع-مسؤولين-رفيعي-المستوى-بموسكو-1050381241.html
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روسيا

الرئاسة الروسية تعلق على خبر إعادة بناء الاتحاد السوفيتي

12:40 GMT 08.12.2021
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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استبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية إمكانية إعادة بناء الدولة، التي احتضنت الجمهوريات السوفيتية السابقة.
وقال المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف في تصريح للصحفيين، في يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن من المستحيل إعادة بناء الاتحاد السوفيتي من جديد.
أتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات فيكتوريا نولاند، نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت قد كشفت أن إدارة الولايات المتحدة تخشى أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعادة بناء الاتحاد السوفيتي.
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيكتوريا نولاند - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2021
نائبة وزير الخارجية الأمريكي تلتقي مع مسؤولين رفيعي المستوى بموسكو
8 أكتوبر, 22:42 GMT
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية في رد له على سؤال بشأن تصريحات نولاند:
"أعتقد بأن السيدة نولاند تفهم جيدا مثلها في ذلك مثلنا والخبراء الآخرين، أن إعادة بناء الاتحاد السوفيتي أمر غير ممكن".
وبخصوص الجهود المبذولة لتكوين اتحادات تجمع بين جمهوريات سوفيتية سابقة، قال بيسكوف: إن "إنشاء كيانات موحدة في الساحة السوفيتية السابقة مثل رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاوراسي الاقتصادي ودولة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا، لا يمثل محاولة إعادة بناء الاتحاد السوفيتي من جديد".
ونوه إلى أن الدول التي نشأت في الساحة السوفيتية السابقة كانت قد وطدت استقلالها، وتشهد تطورا ناجحا.
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