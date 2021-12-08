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https://arabic.sputniknews.com/20211208/الرئيس-التونسي-فلسطين-ليست-ضيعة-ولا-بستانا-حتى-تكون-موضوع-صفقة-1053708017.html
الرئيس التونسي: فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا حتى تكون موضوع صفقة
الرئيس التونسي: فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا حتى تكون موضوع صفقة
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن فلسطين ليست بستانا ولا ضيعة حتى تكون موضوع صفقة. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T14:38+0000
2021-12-08T14:38+0000
القضية الفلسطينية
تونس
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جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يقوم بزيارة إلى تونس، بحسب بيان للرئاسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه. وقال الرئيس التونسي: "آن الأوان لرفع المظلمة عن الشعب الفلسطيني، والتي تستمر لأكثر من قرن".وشدد سعيد على أن "فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا حتى تكون موضوع صفقة" وذلك تعليقا على ما يعرف "صفقة القرن."وأكد الرئيس التونسي أن "الحق الفلسطيني ليس حقا في سوق ولكنه حق مشروع بكل المقاييس."واعتبر الرئيس التونسي أن أكبر الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية والأمة هي المخاطر الداخلية، مؤكدا أن "الحق الفلسطيني لن يضيع أبدا". وتابع قائلا: "حاولوا بكل السبل افتكاك هذا الحق ولكنهم فشلوا وسيفشلون".
https://arabic.sputniknews.com/20211207/تقرير-873-احتجاجا-في-تونس-خلال-الشهر-الماضي-معظمها-ينزع-إلى-العنف-1053658221.html
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القضية الفلسطينية, تونس

الرئيس التونسي: فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا حتى تكون موضوع صفقة

14:38 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن فلسطين ليست بستانا ولا ضيعة حتى تكون موضوع صفقة.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يقوم بزيارة إلى تونس، بحسب بيان للرئاسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
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تقرير: 873 احتجاجا في تونس خلال الشهر الماضي معظمها "ينزع إلى العنف"
أمس, 10:43 GMT
وقال الرئيس التونسي: "آن الأوان لرفع المظلمة عن الشعب الفلسطيني، والتي تستمر لأكثر من قرن".
وشدد سعيد على أن "فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا حتى تكون موضوع صفقة" وذلك تعليقا على ما يعرف "صفقة القرن."
وأكد الرئيس التونسي أن "الحق الفلسطيني ليس حقا في سوق ولكنه حق مشروع بكل المقاييس."
واعتبر الرئيس التونسي أن أكبر الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية والأمة هي المخاطر الداخلية، مؤكدا أن "الحق الفلسطيني لن يضيع أبدا". وتابع قائلا: "حاولوا بكل السبل افتكاك هذا الحق ولكنهم فشلوا وسيفشلون".
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