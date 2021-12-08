الرئيس التونسي: فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا حتى تكون موضوع صفقة

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يقوم بزيارة إلى تونس، بحسب بيان للرئاسة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه. وقال الرئيس التونسي: "آن الأوان لرفع المظلمة عن الشعب الفلسطيني، والتي تستمر لأكثر من قرن".وشدد سعيد على أن "فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا حتى تكون موضوع صفقة" وذلك تعليقا على ما يعرف "صفقة القرن."وأكد الرئيس التونسي أن "الحق الفلسطيني ليس حقا في سوق ولكنه حق مشروع بكل المقاييس."واعتبر الرئيس التونسي أن أكبر الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية والأمة هي المخاطر الداخلية، مؤكدا أن "الحق الفلسطيني لن يضيع أبدا". وتابع قائلا: "حاولوا بكل السبل افتكاك هذا الحق ولكنهم فشلوا وسيفشلون".
وقال الرئيس التونسي: "آن الأوان لرفع المظلمة عن الشعب الفلسطيني، والتي تستمر لأكثر من قرن".
وشدد سعيد على أن "فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا حتى تكون موضوع صفقة" وذلك تعليقا على ما يعرف "صفقة القرن."
وأكد الرئيس التونسي أن "الحق الفلسطيني ليس حقا في سوق ولكنه حق مشروع بكل المقاييس."
واعتبر الرئيس التونسي أن أكبر الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية والأمة هي المخاطر الداخلية، مؤكدا أن "الحق الفلسطيني لن يضيع أبدا". وتابع قائلا: "حاولوا بكل السبل افتكاك هذا الحق ولكنهم فشلوا وسيفشلون".