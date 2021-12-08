السعودية والإمارات تؤكدان تطابق وجهتي نظرهما بشأن الحل السياسي للأزمة اليمنية

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية، بنهاية زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للإمارات، "أكد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216،ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية".كما أكد الجانبان "ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وأدانا استمرار استهداف ميلشيات الحوثي الإرهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة".وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين الماضي، المملكة العربية السعودية للقيام بجولة في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن "ولي العهد غادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
صرحت السعودية والإمارات أن وجهات نظرهما تتطابق فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، بعد سبع سنوات من الحرب التي تقودها السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية، بنهاية زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للإمارات، "أكد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216،ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية".