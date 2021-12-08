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السلطات الأسترالية ترصد نوعا جديدا من متحور "أوميكرون" في كوينزلاند
السلطات الأسترالية ترصد نوعا جديدا من متحور "أوميكرون" في كوينزلاند
أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، رصد نوع جديد من متحور "أوميكرون" المسبب لــ"كوفيد19". 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T09:54+0000
2021-12-08T09:54+0000
أستراليا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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كانبير - سبوتنيك. وتم تحديد أول حالتين من هذا النوع من الفيروس في "كوينزلاند" من بين حالات كوفيد19، التي تم اكتشافها مؤخراً، بما في ذلك، وتم اكتشاف هذا النوع لدى مسافر وصل من جنوب أفريقيا، يوم السبت الماضي، وثبتت إصابته بفيروس كورونا.ونقلت القناة التلفزيونية "9 – نيوز"، عن رأي الخبراء بأنه في متحور أوميكرون الجديد، لوحظ حوالي نصف التغيرات الجينية. ووفقاً للقائم بأعمال كبير مسؤولي الصحة في الولاية، بيتر آيتكين، يحوي النوع الجديد نصف الاختلافات الجينية الموجودة في "أوميكرون" الأصلي، ولا يمكن اكتشافها بطرق الفحص العادية.وقال أيتكين بأنه يوجد لدى النوع الجديد علامات كافية "لتصنيفه على أنه أوميكرون، لكننا لا نعرف ما يكفي عنه فيما يتعلق بتأثير الاختلافات على شدة الأعراض السريرية وفعالية اللقاحات.. لدينا الآن أوميكرون وشبيه أوميكرون".ووفقًا لأيتكين، فإن ظهور هذا النوع يعني أن "رحلة كوفيد19 لم تنته بعد، وإنما قد تكون قد بدأت للتو".ويأتي هذا الاكتشاف في حين تستعد ولاية كوينزلاند لإعادة فتح حدودها أخيراً، مع باقي أنحاء أستراليا قبل الموعد المحدد، يوم الإثنين المقبل، حيث يكتمل، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تطعيم أكثر من 80 بالمئة من السكان المؤهلين للحصول على اللقاحات بشكل كامل.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/تراجع-أسعار-النفط-وسط-مخاوف-من-تأثير-أوميكرون-على-الاقتصاد-العالمي-1053689372.html
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أستراليا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

السلطات الأسترالية ترصد نوعا جديدا من متحور "أوميكرون" في كوينزلاند

09:54 GMT 08.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، رصد نوع جديد من متحور "أوميكرون" المسبب لــ"كوفيد19".
كانبير - سبوتنيك. وتم تحديد أول حالتين من هذا النوع من الفيروس في "كوينزلاند" من بين حالات كوفيد19، التي تم اكتشافها مؤخراً، بما في ذلك، وتم اكتشاف هذا النوع لدى مسافر وصل من جنوب أفريقيا، يوم السبت الماضي، وثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت القناة التلفزيونية "9 – نيوز"، عن رأي الخبراء بأنه في متحور أوميكرون الجديد، لوحظ حوالي نصف التغيرات الجينية. ووفقاً للقائم بأعمال كبير مسؤولي الصحة في الولاية، بيتر آيتكين، يحوي النوع الجديد نصف الاختلافات الجينية الموجودة في "أوميكرون" الأصلي، ولا يمكن اكتشافها بطرق الفحص العادية.
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
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وقال أيتكين بأنه يوجد لدى النوع الجديد علامات كافية "لتصنيفه على أنه أوميكرون، لكننا لا نعرف ما يكفي عنه فيما يتعلق بتأثير الاختلافات على شدة الأعراض السريرية وفعالية اللقاحات.. لدينا الآن أوميكرون وشبيه أوميكرون".

ووفقًا لأيتكين، فإن ظهور هذا النوع يعني أن "رحلة كوفيد19 لم تنته بعد، وإنما قد تكون قد بدأت للتو".

ويأتي هذا الاكتشاف في حين تستعد ولاية كوينزلاند لإعادة فتح حدودها أخيراً، مع باقي أنحاء أستراليا قبل الموعد المحدد، يوم الإثنين المقبل، حيث يكتمل، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تطعيم أكثر من 80 بالمئة من السكان المؤهلين للحصول على اللقاحات بشكل كامل.
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