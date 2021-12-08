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https://arabic.sputniknews.com/20211208/السلطات-الفرنسية-تعمل-حاليا-على-التحقق-من-هوية-المحتجز-على-خلفية-قضية-خاشقجي-1053700412.html
السلطات الفرنسية تعمل حاليا على التحقق من هوية المحتجز على خلفية قضية خاشقجي
السلطات الفرنسية تعمل حاليا على التحقق من هوية المحتجز على خلفية قضية خاشقجي
أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن السلطات تعمل حاليا على التحقق من هوية الشخص الذي تم توقيفه في البلاد على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية مقتل الصحافي... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T12:27+0000
2021-12-08T12:27+0000
2021-12-08T12:27+0000
فرنسا
خاشقجي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال، خلال مؤتمر صحافي اليوم، إنه "يتم التحقق حاليا من هوية الشخص المعتقل في مطار شارل ديغول".وكانت صحيفة لوفيغارو قد أكدت أن السعودي المعتقل في فرنسا سيتم إطلاق سراحه غدا على أقصى تقدير، بعدما اكتشفت السلطات أن المشكلة تكمن في وجود تشابه أسماء فقط مع الآخر المتورط في القضية.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/صحيفة-تكشف-مفاجأة-بشأن-العتيبي-المقبوض-عليه-في-فرنسا-بتهم-قتل-جمال-خاشقجي-1053699936.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فرنسا, خاشقجي
السلطات الفرنسية تعمل حاليا على التحقق من هوية المحتجز على خلفية قضية خاشقجي
أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن السلطات تعمل حاليا على التحقق من هوية الشخص الذي تم توقيفه في البلاد على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
القاهرة -
سبوتنيك
. وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال، خلال مؤتمر صحافي اليوم، إنه "يتم التحقق حاليا من هوية الشخص المعتقل في مطار شارل ديغول".
وكانت صحيفة لوفيغارو قد أكدت أن السعودي المعتقل في فرنسا سيتم إطلاق سراحه غدا على أقصى تقدير، بعدما اكتشفت السلطات أن المشكلة تكمن في وجود تشابه أسماء فقط مع الآخر المتورط في القضية.