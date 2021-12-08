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https://arabic.sputniknews.com/20211208/السيسي-التعليم-أساس-بناء-الدول-1053700187.html
السيسي: التعليم أساس بناء الدول
السيسي: التعليم أساس بناء الدول
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لديها إرادة لا تلين لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه أساس بناء الدول. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T12:23+0000
2021-12-08T12:23+0000
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جاء ذلك خلال كلمته في ندوة بعنوان "تحديات وظائف المستقبل"، التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي، اليوم الأربعاء، حسبما جاء في مقطع فيديو نشرته قناة "تن" على "تويتر".وشدد الرئيس المصري على أن التعليم الحقيقي هو أساس بناء الدول، مضيفا: "لكن يجب أن يكون التعليم بجودة حقيقية مثل الجامعات العظيمة الموجودة في العالم".وتابع: "أنتم تتحدثون عن حقوق الإنسان وأنا أتحدث عنها"، مضيفا: "عايزين تساعدونا ساعدونا أن يكون لدينا تعليم حقيقي زى اللى موجود بمعاييركم ومستواكم… علشان ده حق من حقوق الإنسان".يذكر أن السيسي حضر المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، في العاصمة الإدارية الجديد.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي يتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو"، التي تنعقد برعاية الرئيس المصري وبمشاركة 49 دولة من أعضاء المنظمة.
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أخبار مصر الآن

السيسي: التعليم أساس بناء الدول

12:23 GMT 08.12.2021
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / POOL
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لديها إرادة لا تلين لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه أساس بناء الدول.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة بعنوان "تحديات وظائف المستقبل"، التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي، اليوم الأربعاء، حسبما جاء في مقطع فيديو نشرته قناة "تن" على "تويتر".
نحن جادون، بإرادة لا تلين، من أجل مجابهة التحديات ومنها التعليم.
عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري
وشدد الرئيس المصري على أن التعليم الحقيقي هو أساس بناء الدول، مضيفا: "لكن يجب أن يكون التعليم بجودة حقيقية مثل الجامعات العظيمة الموجودة في العالم".
وتابع: "أنتم تتحدثون عن حقوق الإنسان وأنا أتحدث عنها"، مضيفا: "عايزين تساعدونا ساعدونا أن يكون لدينا تعليم حقيقي زى اللى موجود بمعاييركم ومستواكم… علشان ده حق من حقوق الإنسان".
يذكر أن السيسي حضر المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، في العاصمة الإدارية الجديد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي يتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو"، التي تنعقد برعاية الرئيس المصري وبمشاركة 49 دولة من أعضاء المنظمة.
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