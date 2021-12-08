السيسي: التعليم أساس بناء الدول

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة بعنوان "تحديات وظائف المستقبل"، التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي، اليوم الأربعاء، حسبما جاء في مقطع فيديو نشرته قناة "تن" على "تويتر".وشدد الرئيس المصري على أن التعليم الحقيقي هو أساس بناء الدول، مضيفا: "لكن يجب أن يكون التعليم بجودة حقيقية مثل الجامعات العظيمة الموجودة في العالم".وتابع: "أنتم تتحدثون عن حقوق الإنسان وأنا أتحدث عنها"، مضيفا: "عايزين تساعدونا ساعدونا أن يكون لدينا تعليم حقيقي زى اللى موجود بمعاييركم ومستواكم… علشان ده حق من حقوق الإنسان".يذكر أن السيسي حضر المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، في العاصمة الإدارية الجديد.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي يتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو"، التي تنعقد برعاية الرئيس المصري وبمشاركة 49 دولة من أعضاء المنظمة.
وتابع: "أنتم تتحدثون عن حقوق الإنسان وأنا أتحدث عنها"، مضيفا: "عايزين تساعدونا ساعدونا أن يكون لدينا تعليم حقيقي زى اللى موجود بمعاييركم ومستواكم… علشان ده حق من حقوق الإنسان".
يذكر أن السيسي حضر المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، في العاصمة الإدارية الجديد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي يتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو"، التي تنعقد برعاية الرئيس المصري وبمشاركة 49 دولة من أعضاء المنظمة.