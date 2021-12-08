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https://arabic.sputniknews.com/20211208/الصحة-العالمية-متحور-أوميكرون-ظهر-في-57-دولة-وسيتسبب-في-زيادة-الحالات-الحرجة-1053694700.html
الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" ظهر في 57 دولة وسيتسبب في زيادة الحالات الحرجة
الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" ظهر في 57 دولة وسيتسبب في زيادة الحالات الحرجة
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن السلطات في 57 دولة سجلت إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T10:10+0000
2021-12-08T10:10+0000
العالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي حول الوضع الوبائي، إلى ازدياد حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" في جنوب أفريقيا وزيمبابوي، مرجحة ارتفاع عدد المرضى الذين يحتاجون إلى علاج داخل المستشفيات مع انتشار المتحور.وقالت الصحة العالمية، إنها بحاجة إلى بيانات أكثر لتقييم شدة المرض الناجم عن المتحور الجديد وما إذا كانت طفراته قد تقلل من الحماية الناتجة عن المناعة المكتسبة من اللقاح، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وجاء في البيان: "حتى لو كانت الشدة متساوية أو يحتمل أن تكون أقل من متحور دلتا، فمن المتوقع أن تزداد حالات دخول المستشفيات إذا أصيب عدد أكبر من الأشخاص بالعدوى، وستكون هناك فترة زمنية بين زيادة حالات الإصابة وزيادة معدل الوفيات".بالأمس، قال كبير العلماء الأمريكيين أنتوني فاوتشي، إن البيانات الأولية حول متحور "أوميكرون" تظهر أنه ليس أسوأ من السلالات السابقة، وربما يكون أكثر اعتدالا، وهي تصريحات بدت متطابقة إلى حد كبير مع رأي رئيس شركة "فايزر".الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، قال بالأمس، إن المتحور يبدو أقل حدة من السلالات السابقة، لكن يبدو أيضا أنه ينتشر بشكل أسرع ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الطفرات في المستقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/فايزرأوميكرون-يبدو-أقل-حدة-من-المتحورات-السابقة-لكنه-ينتشر-أسرع-منها-1053675482.html
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العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" ظهر في 57 دولة وسيتسبب في زيادة الحالات الحرجة

10:10 GMT 08.12.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKOامرأة مسنة ترتدي كمامة للحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في ساحل العاج، جنوب أفريقيا
امرأة مسنة ترتدي كمامة للحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في ساحل العاج، جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن السلطات في 57 دولة سجلت إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي حول الوضع الوبائي، إلى ازدياد حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" في جنوب أفريقيا وزيمبابوي، مرجحة ارتفاع عدد المرضى الذين يحتاجون إلى علاج داخل المستشفيات مع انتشار المتحور.
وقالت الصحة العالمية، إنها بحاجة إلى بيانات أكثر لتقييم شدة المرض الناجم عن المتحور الجديد وما إذا كانت طفراته قد تقلل من الحماية الناتجة عن المناعة المكتسبة من اللقاح، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
"فايزر": "أوميكرون" يبدو أقل حدة من المتحورات السابقة لكنه ينتشر أسرع منها
أمس, 16:49 GMT
وجاء في البيان: "حتى لو كانت الشدة متساوية أو يحتمل أن تكون أقل من متحور دلتا، فمن المتوقع أن تزداد حالات دخول المستشفيات إذا أصيب عدد أكبر من الأشخاص بالعدوى، وستكون هناك فترة زمنية بين زيادة حالات الإصابة وزيادة معدل الوفيات".
بالأمس، قال كبير العلماء الأمريكيين أنتوني فاوتشي، إن البيانات الأولية حول متحور "أوميكرون" تظهر أنه ليس أسوأ من السلالات السابقة، وربما يكون أكثر اعتدالا، وهي تصريحات بدت متطابقة إلى حد كبير مع رأي رئيس شركة "فايزر".
الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، قال بالأمس، إن المتحور يبدو أقل حدة من السلالات السابقة، لكن يبدو أيضا أنه ينتشر بشكل أسرع ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الطفرات في المستقبل.
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