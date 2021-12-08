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https://arabic.sputniknews.com/20211208/الصين-لا-أحد-يهتم-لعدم-حضور-بعض-السياسيين-أولمبياد-بكين-1053703572.html
الصين: لا أحد يهتم لعدم حضور بعض السياسيين أولمبياد بكين
الصين: لا أحد يهتم لعدم حضور بعض السياسيين أولمبياد بكين
قلل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، من المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية التي تبنتها حكومات غربية، بزعم ارتكاب... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T13:21+0000
2021-12-08T13:21+0000
الصين
أولمبياد
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بكين- سبوتنيك. وقال تشاو في إفادة صحفية إن الأولمبياد هي أكبر حدث رياضي دولي للرياضيين والمشجعين، ولن يهتم أحد بما إذا كان السياسيون الذين يطالبون بالمقاطعة الدبلوماسية يحضرون أولمبياد بكين أم لا.في وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن كانبيرا ستنضم إلى الولايات المتحدة في المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية في الصين، لكنها خطوة لن تؤثر على مشاركة الرياضيين.وقالت نيوزيلندا أيضا إنها لن ترسل ممثلين دبلوماسيين إلى الحدث، لكنها أشارت إلى أن الوباء هو السبب وراء القرار. رفضت إيطاليا بالأمس دعم الجهود الأمريكية وقالت إن الصين تحملت "عبء حماية الرياضة" خلال الوباء.وأخبر تشاو الصحفيين: "كما قلنا في مناسبات مختلفة، فإن الرياضيين هم من يجب أن يكونوا في دائرة الضوء، وليس السياسيين الذين يطالبون بالمقاطعة من أجل المكاسب السياسية الأنانية".وأضاف: "في الواقع، لا أحد يهتم بما إذا كان هؤلاء الأشخاص يأتون أم لا، لن يكون هناك أي تأثير على الإطلاق على الألعاب الأولمبية التي ستقام في بكين بنجاح".وحث المتحدث باسم الخارجية الصينية الدول مرة أخرى على التوقف عن تسييس الرياضة و"ممارسة روح" العمل الجماعي "الأولمبية". تقام دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/إعلام-إيطاليا-ترفض-دعم-أمريكا-في-مقاطعة-أولمبياد-بكين-1053684519.html
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الصين, أولمبياد

الصين: لا أحد يهتم لعدم حضور بعض السياسيين أولمبياد بكين

13:21 GMT 08.12.2021
© REUTERS / Tingshu Wang100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 27 أكتوبر 2021
100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Tingshu Wang
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قلل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، من المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية التي تبنتها حكومات غربية، بزعم ارتكاب بكين "انتهاكات لحقوق الإنسان".
بكين- سبوتنيك. وقال تشاو في إفادة صحفية إن الأولمبياد هي أكبر حدث رياضي دولي للرياضيين والمشجعين، ولن يهتم أحد بما إذا كان السياسيون الذين يطالبون بالمقاطعة الدبلوماسية يحضرون أولمبياد بكين أم لا.
في وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن كانبيرا ستنضم إلى الولايات المتحدة في المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية في الصين، لكنها خطوة لن تؤثر على مشاركة الرياضيين.
100 يوم قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
إعلام: إيطاليا ترفض دعم أمريكا في مقاطعة أولمبياد بكين
أمس, 21:26 GMT
وقالت نيوزيلندا أيضا إنها لن ترسل ممثلين دبلوماسيين إلى الحدث، لكنها أشارت إلى أن الوباء هو السبب وراء القرار. رفضت إيطاليا بالأمس دعم الجهود الأمريكية وقالت إن الصين تحملت "عبء حماية الرياضة" خلال الوباء.
وأخبر تشاو الصحفيين: "كما قلنا في مناسبات مختلفة، فإن الرياضيين هم من يجب أن يكونوا في دائرة الضوء، وليس السياسيين الذين يطالبون بالمقاطعة من أجل المكاسب السياسية الأنانية".
وأضاف: "في الواقع، لا أحد يهتم بما إذا كان هؤلاء الأشخاص يأتون أم لا، لن يكون هناك أي تأثير على الإطلاق على الألعاب الأولمبية التي ستقام في بكين بنجاح".
وحث المتحدث باسم الخارجية الصينية الدول مرة أخرى على التوقف عن تسييس الرياضة و"ممارسة روح" العمل الجماعي "الأولمبية". تقام دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط.
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