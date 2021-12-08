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https://arabic.sputniknews.com/20211208/العلماء-يعثرون-على-قاتل-كورونا-في-وجبة-السوشي-1053709641.html
العلماء يعثرون على "قاتل كورونا" في وجبة السوشي
العلماء يعثرون على "قاتل كورونا" في وجبة السوشي
طعام السوشي الياباني الشهير والمنتشر في كل أنحاء العالم يحتوي على مكونات بحرية مع الأرز والإضافات الأخرى التي تختلف من نوع لآخر، إحدى هذه المكونات قد تخلص... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T15:17+0000
2021-12-08T15:17+0000
مجتمع
سلالة كورونا الجديدة
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يقول العلماء، بحسب ما نشر في مجلة"Marine Drugs": إن مادة "رهامان سلفات rhamnan sulfate"، وهو عديد السكاريد الموجود في الطحالب الأحادية النيتروجين "Monostroma nitidum" المستخدمة في تغليف السوشي، يقمع بشكل فعال الفيروس التاجي. (المادة السوداء المستخدمة في تغليف السوشي).يدخل الفيروس التاجي SARS-CoV-2 الخلايا من خلال تفاعل مستقبلات RBD مع مستقبل ACE2 (الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2) للخلية المضيفة، وبالإضافة إلى ACE2، يمكن أن يرتبط مجال RBD بكبريتات الهيباران والسكريات الأخرى الموجودة على سطح الخلية.قرر الباحثون اختبار ما إذا كانت عديدات السكاريد الأخرى ، مثل كبريتات رهامان، الموجودة في طحالب Monostroma، يمكن أن تمنع الفيروس التاجي، وخصوصا بعد أن أثبتت فعاليتها من العدوى الفيروسية لالتهاب الدماغ الياباني.باستخدام وحدة تبادل الأنيون، استخرج المؤلفون كبريتات رامنان من مسحوق الطحالب الأحادية النيتروجين Monostroma nitidum وتنقيتها. ثم قاموا بإجراء تحليل كيميائي مفصل للمادة الناتجة باستخدام التحليل الطيفي المغناطيسي بالرنين النووي.أظهرت النتائج أن كبريتات رامنان تربط بشكل فعال بروتين SARS-CoV-2، وتثبط قدرة الفيروس التاجي على الالتصاق والاختراق في الخلايا، وتمنع عمليات التحويل والنقل.في التجارب التي أجريت على مزارع الخلايا، نجح في تحييد فيروس كاذب في المختبر، بما في ذلك متغير مع مجموعة من الطفرات المميزة لسلالة دلتا.
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مجتمع, سلالة كورونا الجديدة

العلماء يعثرون على "قاتل كورونا" في وجبة السوشي

15:17 GMT 08.12.2021
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصورسوشي
سوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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طعام السوشي الياباني الشهير والمنتشر في كل أنحاء العالم يحتوي على مكونات بحرية مع الأرز والإضافات الأخرى التي تختلف من نوع لآخر، إحدى هذه المكونات قد تخلص البشرية من الوباء "كوفيد 19" ومتحوراته.
يقول العلماء، بحسب ما نشر في مجلة"Marine Drugs": إن مادة "رهامان سلفات rhamnan sulfate"، وهو عديد السكاريد الموجود في الطحالب الأحادية النيتروجين "Monostroma nitidum" المستخدمة في تغليف السوشي، يقمع بشكل فعال الفيروس التاجي. (المادة السوداء المستخدمة في تغليف السوشي).
يدخل الفيروس التاجي SARS-CoV-2 الخلايا من خلال تفاعل مستقبلات RBD مع مستقبل ACE2 (الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2) للخلية المضيفة، وبالإضافة إلى ACE2، يمكن أن يرتبط مجال RBD بكبريتات الهيباران والسكريات الأخرى الموجودة على سطح الخلية.
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قرر الباحثون اختبار ما إذا كانت عديدات السكاريد الأخرى ، مثل كبريتات رهامان، الموجودة في طحالب Monostroma، يمكن أن تمنع الفيروس التاجي، وخصوصا بعد أن أثبتت فعاليتها من العدوى الفيروسية لالتهاب الدماغ الياباني.
باستخدام وحدة تبادل الأنيون، استخرج المؤلفون كبريتات رامنان من مسحوق الطحالب الأحادية النيتروجين Monostroma nitidum وتنقيتها. ثم قاموا بإجراء تحليل كيميائي مفصل للمادة الناتجة باستخدام التحليل الطيفي المغناطيسي بالرنين النووي.
أظهرت النتائج أن كبريتات رامنان تربط بشكل فعال بروتين SARS-CoV-2، وتثبط قدرة الفيروس التاجي على الالتصاق والاختراق في الخلايا، وتمنع عمليات التحويل والنقل.
في التجارب التي أجريت على مزارع الخلايا، نجح في تحييد فيروس كاذب في المختبر، بما في ذلك متغير مع مجموعة من الطفرات المميزة لسلالة دلتا.
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