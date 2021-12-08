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الغرب نسي كيف يحل المشاكل بطريقة حضارية
الغرب نسي كيف يحل المشاكل بطريقة حضارية
أدانت موسكو السياسة التي ينتهجها الغرب، مؤكدة أنها في حوار دائم حول هذا الموضوع مع شركاء في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T11:46+0000
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وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين في تصريح لوكالة "سبوتنيك":اقرأ المزيد حول تعليقات نائاب وزير الخارجية الروسية - الخارجية الروسية: موسكو تدين سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب
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الغرب نسي كيف يحل المشاكل بطريقة حضارية

11:46 GMT 08.12.2021
© Sputnikالغرب نسي كيفية حل المشاكل بطريقة حضارية
الغرب نسي كيفية حل المشاكل بطريقة حضارية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
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أدانت موسكو السياسة التي ينتهجها الغرب، مؤكدة أنها في حوار دائم حول هذا الموضوع مع شركاء في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين في تصريح لوكالة "سبوتنيك":
"تدين روسيا باستمرار هذه الممارسة وهي في حوار دائم حول هذا الموضوع مع شركاء في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
اقرأ المزيد حول تعليقات نائاب وزير الخارجية الروسية - الخارجية الروسية: موسكو تدين سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب
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