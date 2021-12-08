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https://arabic.sputniknews.com/20211208/الغرب-نسي-كيف-يحل-المشاكل-بطريقة-حضارية-1053698361.html
الغرب نسي كيف يحل المشاكل بطريقة حضارية
الغرب نسي كيف يحل المشاكل بطريقة حضارية
أدانت موسكو السياسة التي ينتهجها الغرب، مؤكدة أنها في حوار دائم حول هذا الموضوع مع شركاء في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T11:46+0000
2021-12-08T11:46+0000
2021-12-08T11:46+0000
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وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين في تصريح لوكالة "سبوتنيك":اقرأ المزيد حول تعليقات نائاب وزير الخارجية الروسية - الخارجية الروسية: موسكو تدين سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
الغرب نسي كيف يحل المشاكل بطريقة حضارية
أدانت موسكو السياسة التي ينتهجها الغرب، مؤكدة أنها في حوار دائم حول هذا الموضوع مع شركاء في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين في تصريح لوكالة "سبوتنيك":
"تدين روسيا باستمرار هذه الممارسة وهي في حوار دائم حول هذا الموضوع مع شركاء في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".