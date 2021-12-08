تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/القبض-على-متسللين-من-سوريا-إلى-العراق-هل-يعود-داعش-إلى-الحدود-بين-البلدين؟-1053704716.html
القبض على متسللين من سوريا إلى العراق.. هل يعود "داعش" إلى الحدود بين البلدين؟
القبض على متسللين من سوريا إلى العراق.. هل يعود "داعش" إلى الحدود بين البلدين؟
ظهور جديد لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بعملية مرور فاشلة عبر الحدود بين سوريا والعراق، محملين بكميات كبيرة من قذائف الهاون، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T13:40+0000
2021-12-08T13:40+0000
راديو
ملفات ساخنة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053704210_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8eec27d7b6d591820239cc5385be90de.png
القبض على متسللين من سوريا إلى العراق.. هل يعود "داعش" على الحدود بين البلدين؟
القبض على متسللين من سوريا إلى العراق.. هل يعود "داعش" على الحدود بين البلدين؟
هذا المشهد الذي يعود بالذاكرة إلى وقت سيطر فيه التنظيم على مناطق واسعة من سوريا والعراق وأسس ولايات له في البلدين، حتى تم الإعلان عن بتره نهائيا، ولكن بقيت بعض المجموعات والعناصر التي تنفذ هجمات هنا وهناك، في محاولات متكررة للعودة.مديرية الاستخبارات العسكرية في الأنبار، أكدت وجود مئتي قذيفة في قضاء الحبانية، تستخدمها عناصر "داعش" كعبوات ناسفة.وتمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 بوزارة الدفاع العراقية، من إلقاء القبض على ستة أشخاص يحملون الجنسية السورية، كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي العراقية عبر ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار غربي نينوى.في هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، قاسم العبودي، إن هناك:وأوضح ان هذا الانسحاب الذي فرض على الجانب العراقي:من جهته لفت اللواء يحيى سليمان، الخبير العسكري السوري، إلى "وجود محاولات لإفساد العلاقة بين سوريا والعراق وخلق مشاكل بين البلدين".وأوضح أن:وأكد على "وجود عناصر تنظيم داعش في المنطقة إلى وقت غير محدد نظرا لأن رعاته وداعميه هم المستفيدون والمتمثلون في الولايات المتحدة والإمبريالية".وذكر المختص في شؤون الجماعات المسلحة، حسن أبو هنية، أن "كل التقارير خلال العامين الماضيين تشير إلى مخاطر ومخاوف عودة داعش وهي تستند إلى وقائع موضوعية".وأوضح أن:وقال إن "المؤشرات التي تقلق أكثر تتمثل في تنامي هجمات التنظيم المركبة في مناطق عديدة بالعراق وسوريا، ومنذ جائحة كورونا وحتى الآن نفذ التنظيم آلاف الهجمات في البلدين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053704210_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_ee33720315753470c8569d2562b7ab3f.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, ملفات ساخنة, аудио

القبض على متسللين من سوريا إلى العراق.. هل يعود "داعش" إلى الحدود بين البلدين؟

13:40 GMT 08.12.2021
القبض على متسللين من سوريا إلى العراق.. هل يعود "داعش" على الحدود بين البلدين؟
تابعنا عبر
ظهور جديد لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بعملية مرور فاشلة عبر الحدود بين سوريا والعراق، محملين بكميات كبيرة من قذائف الهاون، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، التي نفذت عمليتين متوازيتين في الأنبار.
هذا المشهد الذي يعود بالذاكرة إلى وقت سيطر فيه التنظيم على مناطق واسعة من سوريا والعراق وأسس ولايات له في البلدين، حتى تم الإعلان عن بتره نهائيا، ولكن بقيت بعض المجموعات والعناصر التي تنفذ هجمات هنا وهناك، في محاولات متكررة للعودة.
مديرية الاستخبارات العسكرية في الأنبار، أكدت وجود مئتي قذيفة في قضاء الحبانية، تستخدمها عناصر "داعش" كعبوات ناسفة.
وتمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 بوزارة الدفاع العراقية، من إلقاء القبض على ستة أشخاص يحملون الجنسية السورية، كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي العراقية عبر ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار غربي نينوى.
في هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، قاسم العبودي، إن هناك:
"بعض المناطق الرخوة في غرب العراق خصوصا بعد طلب قيادة عمليات غرب الأنبار التابعة للجيش الأمريكي سحب بعض قطاعات الحشد الشعبي التي كانت تشرف على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا".
وأوضح ان هذا الانسحاب الذي فرض على الجانب العراقي:
"شجع المجموعات الإرهابية للدخول مرة أخرى إلى غرب العراق وهذا يدل على وجود استراتيجية جديد للتنظيمات الإرهابية في ظل الخروقات المتعدد في مناطق العراق للضغط على العراق الذي يشهد مشاهد سياسية بسبب نتائج الانتخابات".
من جهته لفت اللواء يحيى سليمان، الخبير العسكري السوري، إلى "وجود محاولات لإفساد العلاقة بين سوريا والعراق وخلق مشاكل بين البلدين".
وأوضح أن:
"العراق يقترب من محور المقاومة لذلك يتم دعم العناصر الإرهابية فيه لزيادة حجم المشاكل بين الجانبين بتحريك من الجهات التي تريد السيطرة على العراق".
وأكد على "وجود عناصر تنظيم داعش في المنطقة إلى وقت غير محدد نظرا لأن رعاته وداعميه هم المستفيدون والمتمثلون في الولايات المتحدة والإمبريالية".
وذكر المختص في شؤون الجماعات المسلحة، حسن أبو هنية، أن "كل التقارير خلال العامين الماضيين تشير إلى مخاطر ومخاوف عودة داعش وهي تستند إلى وقائع موضوعية".
وأوضح أن:
"قوة التنظيم في سوريا والعراق تشمل أكثر من عشرة آلاف مقاتل وبالتالي لا يزال هناك تموين بحوال 300 مليون دولار كسيولة لدى التنظيم".
وقال إن "المؤشرات التي تقلق أكثر تتمثل في تنامي هجمات التنظيم المركبة في مناطق عديدة بالعراق وسوريا، ومنذ جائحة كورونا وحتى الآن نفذ التنظيم آلاف الهجمات في البلدين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:57 GMTالسيسي يوجه رسالة إلى الدول الإسلامية: التطرف يدمر مستقبل الشعوب وحضارتها
13:51 GMTملياردير من دون مأوى بعد بيع آخر منزل له
13:43 GMTتصريح برائحة البارود لزعيم البوليساريو... فهل بدأت طبول الحرب تقرع مع المغرب؟
13:40 GMTالقبض على متسللين من سوريا إلى العراق.. هل يعود "داعش" إلى الحدود بين البلدين؟
13:33 GMTجونسون يعلن "مقاطعة دبلوماسية بريطانية" لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين
13:27 GMTالتحالف العربي يعلن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد أنصار الله في مأرب ويوقع 95 شخصا
13:25 GMTإطلاق سراح السعودي المعتقل في باريس بعد التأكد أنه ليس المشتبه به بمقتل خاشقجي
13:21 GMTالصين: لا أحد يهتم لعدم حضور بعض السياسيين أولمبياد بكين
13:19 GMTزوج أصالة يتصدر محركات البحث بسبب ما فعله معها على المسرح... فيديو
13:13 GMTالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى فبراير المقبل
13:10 GMTعقوبات أمريكية على أفراد وكيانات في سوريا وإيران... محادثات إيران النووية تستأنف الخميس
13:07 GMTاختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية في 2022
13:02 GMTما هي قدرات درونز "أوريون - إي" الروسية؟
13:01 GMTخبير مصري: تحذيرات الرئيس الأمريكي لروسيا سياسية ولا مجال للصدام بين البلدين
13:00 GMTالجزائر تحتج رسميا بشأن واقعة بمباراتها مع مصر في كأس العرب
12:54 GMTعاصفة ترابية تضرب مصر... فيديو
12:52 GMTبوريس جونسون يعتذر للشعب البريطاني بسبب مقطع فيديو مسرب
12:50 GMTالقوات الجوية: مقتل رئيس الأركان الهندي بسبب تحطم مروحية
12:48 GMTمقاتلات روسية تعترض طائرات فرنسية فوق البحر الأسود.. فيديو
12:46 GMTسائحون يابانيون يجهزون "بساط علاء الدين" للطيران في الفضاء.. فيديو وصور