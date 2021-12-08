https://arabic.sputniknews.com/20211208/القبض-على-متسللين-من-سوريا-إلى-العراق-هل-يعود-داعش-إلى-الحدود-بين-البلدين؟-1053704716.html

القبض على متسللين من سوريا إلى العراق.. هل يعود "داعش" إلى الحدود بين البلدين؟

القبض على متسللين من سوريا إلى العراق.. هل يعود "داعش" إلى الحدود بين البلدين؟

ظهور جديد لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بعملية مرور فاشلة عبر الحدود بين سوريا والعراق، محملين بكميات كبيرة من قذائف الهاون، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني... 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T13:40+0000

2021-12-08T13:40+0000

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القبض على متسللين من سوريا إلى العراق.. هل يعود "داعش" على الحدود بين البلدين؟ القبض على متسللين من سوريا إلى العراق.. هل يعود "داعش" على الحدود بين البلدين؟

هذا المشهد الذي يعود بالذاكرة إلى وقت سيطر فيه التنظيم على مناطق واسعة من سوريا والعراق وأسس ولايات له في البلدين، حتى تم الإعلان عن بتره نهائيا، ولكن بقيت بعض المجموعات والعناصر التي تنفذ هجمات هنا وهناك، في محاولات متكررة للعودة.مديرية الاستخبارات العسكرية في الأنبار، أكدت وجود مئتي قذيفة في قضاء الحبانية، تستخدمها عناصر "داعش" كعبوات ناسفة.وتمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 بوزارة الدفاع العراقية، من إلقاء القبض على ستة أشخاص يحملون الجنسية السورية، كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي العراقية عبر ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار غربي نينوى.في هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، قاسم العبودي، إن هناك:وأوضح ان هذا الانسحاب الذي فرض على الجانب العراقي:من جهته لفت اللواء يحيى سليمان، الخبير العسكري السوري، إلى "وجود محاولات لإفساد العلاقة بين سوريا والعراق وخلق مشاكل بين البلدين".وأوضح أن:وأكد على "وجود عناصر تنظيم داعش في المنطقة إلى وقت غير محدد نظرا لأن رعاته وداعميه هم المستفيدون والمتمثلون في الولايات المتحدة والإمبريالية".وذكر المختص في شؤون الجماعات المسلحة، حسن أبو هنية، أن "كل التقارير خلال العامين الماضيين تشير إلى مخاطر ومخاوف عودة داعش وهي تستند إلى وقائع موضوعية".وأوضح أن:وقال إن "المؤشرات التي تقلق أكثر تتمثل في تنامي هجمات التنظيم المركبة في مناطق عديدة بالعراق وسوريا، ومنذ جائحة كورونا وحتى الآن نفذ التنظيم آلاف الهجمات في البلدين".

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