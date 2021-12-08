تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/القضاء-الكويتي-يصدر-قرارا-جديدا-في-قضية-تمويل-حزب-الله-1053698806.html
القضاء الكويتي يصدر قرارا جديدا في قضية تمويل "حزب الله"
القضاء الكويتي يصدر قرارا جديدا في قضية تمويل "حزب الله"
أمر القضاء الكويتي، اليوم الأربعاء، باستمرار حبس 4 متهمين في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني، بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض طلبات إخلاء سبيلهم. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T11:53+0000
2021-12-08T11:53+0000
أخبار الشرق الأوسط
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167386_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_44f68bda22521f2254cfa28ee465ba32.jpg
وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن "قاضي تجديد الحبس، قرر اليوم استمرار حبس 4 متهمين بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض قاضي التجديد طلبات إخلاء سبيلهم، في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها في قضية تمويل حزب الله اللبناني".وأشارت الصحيفة إلى أن تجديد حبس المتهمين الـ4 يأتي بعد عرضهم لأول مرة، حيث سبق وأن تم تجديد حبس 12 متهما آخرين، ومن المتوقع إحالة متهمين آخرين لقاضي التجديد بعد انتهاء التحقيقات معهم.وكانت النيابة العامة الكويتية قررت، الشهر الماضي، حبس 18 متهما في قضية تبرعات "حزب الله" اللبناني على ذمة التحقيقات.وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن النيابة أحالت 18 متهما في قضية تبرعات شبكة "حزب الله" إلى السجن المركزي، حيث قررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس.وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد حدد في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية تعمل لدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، حزب الله وفيلق القدس بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لـ"حزب الله" وفيلق القدس.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/الشرطة-الكويتية-تضبط-5-متهمين-جدد-في-قضية-تمويل-حزب-الله-1053483426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167386_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_2cd81207bf645e0f3156232a3e61baa8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الشرق الأوسط, أخبار حزب الله

القضاء الكويتي يصدر قرارا جديدا في قضية تمويل "حزب الله"

11:53 GMT 08.12.2021
© REUTERS / Ali Hashishoلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Ali Hashisho
تابعنا عبر
أمر القضاء الكويتي، اليوم الأربعاء، باستمرار حبس 4 متهمين في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني، بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض طلبات إخلاء سبيلهم.
وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن "قاضي تجديد الحبس، قرر اليوم استمرار حبس 4 متهمين بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض قاضي التجديد طلبات إخلاء سبيلهم، في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها في قضية تمويل حزب الله اللبناني".
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
الشرطة الكويتية تضبط 5 متهمين جدد في قضية تمويل "حزب الله"
2 ديسمبر, 14:05 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن تجديد حبس المتهمين الـ4 يأتي بعد عرضهم لأول مرة، حيث سبق وأن تم تجديد حبس 12 متهما آخرين، ومن المتوقع إحالة متهمين آخرين لقاضي التجديد بعد انتهاء التحقيقات معهم.
وكانت النيابة العامة الكويتية قررت، الشهر الماضي، حبس 18 متهما في قضية تبرعات "حزب الله" اللبناني على ذمة التحقيقات.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن النيابة أحالت 18 متهما في قضية تبرعات شبكة "حزب الله" إلى السجن المركزي، حيث قررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد حدد في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية تعمل لدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، حزب الله وفيلق القدس بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لـ"حزب الله" وفيلق القدس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:28 GMTأكثر من 12 مليون يورو لأتلتيكو مدريد لفوزه على بورتو في دوري أبطال أوروبا
12:27 GMTالسلطات الفرنسية تعمل حاليا على التحقق من هوية المحتجز على خلفية قضية خاشقجي
12:23 GMTالسيسي: التعليم أساس بناء الدول
12:23 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": صراع طويل ينتظر البلاد إذا ظل البرهان وحميدتي في المشهد
12:16 GMTصحيفة تكشف مفاجأة بشأن العتيبي المقبوض عليه في فرنسا بتهم قتل جمال خاشقجي
12:12 GMTشجار بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب التركي... فيديو
12:10 GMT"الدعاية المزيفة"... مخاطر المنشطات الجنسية على صحة الرجال
12:07 GMTتشاد: نتوقع تدريب قواتنا لحفظ السلام في روسيا
11:56 GMTمصدر: القوات الأمريكية غادرت أفغانستان وبحوزتها قواعد بيانات وزارة الداخلية ومطار كابول
11:55 GMTانسحاب نواب أردنيين من جلسة بسبب إعلان النوايا مع إسرائيل والإمارات
11:53 GMTالقضاء الكويتي يصدر قرارا جديدا في قضية تمويل "حزب الله"
11:46 GMTالغرب نسي كيف يحل المشاكل بطريقة حضارية
11:45 GMTأزمة تواجه مليارديرات العالم... نقص الطائرات الخاصة وارتفاع أسعار اليخوت والقصور
11:40 GMTسوريا تعلن إغلاق كل الموانئ البحرية أمام الملاحة والصيد
11:36 GMTبريطانيا توجه رسالة تحذيرية إلى إيران: غدا الفرصة الأخيرة
11:26 GMTخزان جديد للوقود يزيد مدى مروحية روسية
11:21 GMTمعلومات عن مركبة القتال المدرعة "ريدباك"... صور
11:19 GMTسوق دبي المالي يعتمد ساعات تداول جديدة
11:17 GMTصور ساحرة للشفق القطبي في مسابقة "أفضل مصور لأضواء الشمال لعام 2021"
11:16 GMTأولاف شولتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا