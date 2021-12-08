https://arabic.sputniknews.com/20211208/القضاء-الكويتي-يصدر-قرارا-جديدا-في-قضية-تمويل-حزب-الله-1053698806.html

القضاء الكويتي يصدر قرارا جديدا في قضية تمويل "حزب الله"

القضاء الكويتي يصدر قرارا جديدا في قضية تمويل "حزب الله"

أمر القضاء الكويتي، اليوم الأربعاء، باستمرار حبس 4 متهمين في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني، بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض طلبات إخلاء سبيلهم. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار الشرق الأوسط

أخبار حزب الله

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وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن "قاضي تجديد الحبس، قرر اليوم استمرار حبس 4 متهمين بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض قاضي التجديد طلبات إخلاء سبيلهم، في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها في قضية تمويل حزب الله اللبناني".وأشارت الصحيفة إلى أن تجديد حبس المتهمين الـ4 يأتي بعد عرضهم لأول مرة، حيث سبق وأن تم تجديد حبس 12 متهما آخرين، ومن المتوقع إحالة متهمين آخرين لقاضي التجديد بعد انتهاء التحقيقات معهم.وكانت النيابة العامة الكويتية قررت، الشهر الماضي، حبس 18 متهما في قضية تبرعات "حزب الله" اللبناني على ذمة التحقيقات.وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن النيابة أحالت 18 متهما في قضية تبرعات شبكة "حزب الله" إلى السجن المركزي، حيث قررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس.وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد حدد في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية تعمل لدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، حزب الله وفيلق القدس بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لـ"حزب الله" وفيلق القدس.

https://arabic.sputniknews.com/20211202/الشرطة-الكويتية-تضبط-5-متهمين-جدد-في-قضية-تمويل-حزب-الله-1053483426.html

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