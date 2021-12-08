القوات الجوية: مقتل رئيس الأركان الهندي بسبب تحطم مروحية

ونشرت وزارة الدفاع الهندية عبر تويتر عدة تغريدات قالت فيها إن مروحية من طراز IAF Mi-17V5 تعرضت لحادث اليوم وقد تم فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.وكتب الوزير سينغ عبر "تويتر": إنني مستاء للغاية من الوفاة المفاجئة لرئيس أركان الدفاع الجنرال بيبين راوات وزوجته و 11 من أفراد القوات المسلحة نتيجة حادث مروحية مؤسف للغاية اليوم في تاميل نادو. مشيرا إلى أنها خسارة لا يمكن تعويضها للجيش والوطن.يذكر وأنه تم تعيين ناريندرا مودي روات، 63 عامًا، كأول رئيس أركان للدفاع في الهند في أواخر عام 2019.
وكتب الوزير سينغ عبر "تويتر": إنني مستاء للغاية من الوفاة المفاجئة لرئيس أركان الدفاع الجنرال بيبين راوات وزوجته و 11 من أفراد القوات المسلحة نتيجة حادث مروحية مؤسف للغاية اليوم في تاميل نادو. مشيرا إلى أنها خسارة لا يمكن تعويضها للجيش والوطن.
يذكر وأنه تم تعيين ناريندرا مودي روات، 63 عامًا، كأول رئيس أركان للدفاع في الهند في أواخر عام 2019.