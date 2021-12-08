المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نسعى للالتفاف على الحظر لزيادة قدرتنا على التفاوض

وأوضح في تصريح للقناة السادسة (قناة خبر) الإيرانية، نقلتها "وكالة أنباء فارس"، بأن هذا الأمر له فائدتان؛ الأولى توفير العملة الصعبة، والثانية حل المشاكل الاقتصادية الأساسية.وأشار إلى أن هذا "يزيد قدرة التفاوض لدى الفريق الإيراني خلف طاولة المفاوضات".وقال إنه "مثلما تابعت الحكومة بجدية توفير العملة الصعبة لشراء لقاح كورونا، تابعت أيضا توفير العملة الصعبة للسلع الأساسية، وحققت نجاحات جيدة في هذا المجال خلال الأيام المئة الأولى من تولي مهامها".وأعلنت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران وسوريا.وفي بيان وزارة الخزانة الأمريكية، شملت العقوبات 14 شخصا و4 كيانات، بما في ذلك القوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب، ومخابرات القوات الجوية السورية، وعناصر في أجهزة الأمن السورية، وغيرها.وقالت الوزارة الأمريكية إن قوات مكافحة الإرهاب الخاصة الإيرانية استهدفت المحتجين بالأسلحة النارية، بينهم نساء وأطفال، واستخدمت القوة المفرطة.وتأتي هذه العقوبات، وسط استعدادات لاستئناف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، حيث يأمل الجانب الغربي في عودة طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق وتتطلع الجمهورية الإسلامية إلى رفع العقوبات الدولية عنها.وفي يوم الاثنين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "جولة محادثات فيينا الأخيرة كانت مخيبة للآمال، وطهران لم تذهب إلى طاولة المفاوضات مستعدة لأي تقدم".