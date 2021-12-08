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https://arabic.sputniknews.com/20211208/المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يدعو-لتأجيل-الانتخابات-الرئاسية-والنيابية-إلى-فبراير-المقبل-1053703152.html
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى فبراير المقبل
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى فبراير المقبل
دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الأربعاء، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا إلى شباط/ فبراير 2022. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T13:13+0000
2021-12-08T13:13+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، في مؤتمر صحفي: "نقترح إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي.. ونقترح أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية".واقترح بوشاح أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية بنظام القوائم، على أن تضم كل قائمة رئيسا للبلاد، ونائبين له، ورئيسا للحكومة.ودعا النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن تكون الدورة الزمنية لمجلسي النواب والرئاسة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.وكانت "سبوتنيك"، قد حصلت على معلومات، مساء أمس الثلاثاء، من مصادر في المجلس الأعلى، تفيد بأن المجلس سيطرح اليوم الأربعاء، مبادرة تتضمن العديد من البنود من ضمنها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بآلية جديدة.وفي وقت سابق، دعا 72 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يطرح-مبادرة-جديدة-للانتخابات-تتضمن-بنودا-خاصة-1053682616.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى فبراير المقبل

13:13 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / Abdullah Domaليبيا
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / Abdullah Doma
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دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الأربعاء، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا إلى شباط/ فبراير 2022.
القاهرة - سبوتنيك. قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، في مؤتمر صحفي: "نقترح إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي.. ونقترح أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية".
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أمس, 20:42 GMT
واقترح بوشاح أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية بنظام القوائم، على أن تضم كل قائمة رئيسا للبلاد، ونائبين له، ورئيسا للحكومة.

ودعا النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن تكون الدورة الزمنية لمجلسي النواب والرئاسة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
وكانت "سبوتنيك"، قد حصلت على معلومات، مساء أمس الثلاثاء، من مصادر في المجلس الأعلى، تفيد بأن المجلس سيطرح اليوم الأربعاء، مبادرة تتضمن العديد من البنود من ضمنها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بآلية جديدة.
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4 ديسمبر, 13:52 GMT
وفي وقت سابق، دعا 72 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
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