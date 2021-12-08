اليمن.. "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في مأرب

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع [سكان إيغل] أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية قبل قليل في أجواء منطقة الجُوبة [جنوب] محافظة مأرب".القاهرة - سبوتنيك. وأضاف العميد سريع أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب".وتعد الطائرة هي الثانية من نوعها التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة، يوم السبت الماضي، إسقاط طائرة مماثلة أثناء تحليقها في سماء مديرية الجُوبة ذاتها جنوب مأرب.ووفقاً لـ "أنصار الله"، فإن طائرة الاستطلاع الأمريكية التي أسقطتها الجماعة، مساء اليوم، هي الثامنة من النوع ذاته التي تمكنت الجماعة من إسقاطها منذ مطلع العام الجاري.وفي 21 آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها تمكنت من إسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة لقوات التحالف العربي ما بين مقاتلة واستطلاعية، منذ انطلاق عمليات التحالف في 26 آذار/ مارس 2015.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، الثلاثاء، إسقاط طائرة مُسيرة أمريكية الصنع يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وذلك أثناء تحليقها في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع [سكان إيغل] أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية قبل قليل في أجواء منطقة الجُوبة [جنوب] محافظة مأرب".
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف العميد سريع أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب".
وتعد الطائرة هي الثانية من نوعها التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة، يوم السبت الماضي، إسقاط طائرة مماثلة أثناء تحليقها في سماء مديرية الجُوبة ذاتها جنوب مأرب.
ووفقاً لـ "أنصار الله"، فإن طائرة الاستطلاع الأمريكية التي أسقطتها الجماعة، مساء اليوم، هي الثامنة من النوع ذاته التي تمكنت الجماعة من إسقاطها منذ مطلع العام الجاري.
وفي 21 آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها تمكنت من إسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة لقوات التحالف العربي ما بين مقاتلة واستطلاعية، منذ انطلاق عمليات التحالف في 26 آذار/ مارس 2015.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.