https://arabic.sputniknews.com/20211208/انتقادات-حادة-لجونسون-بسبب-حفل-في-مقر-إقامته-1053701377.html

انتقادات حادة لجونسون بسبب حفل في مقر إقامته

انتقادات حادة لجونسون بسبب حفل في مقر إقامته

تعرض بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، لانتقادات حادة، اليوم الأربعاء، بسبب حفل في مقر إقامته. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T12:44+0000

2021-12-08T12:44+0000

2021-12-08T12:44+0000

بريطانيا

بوريس جونسون

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وواجه جونسون انتقادات بعد ظهور تسجيل مصور لطاقم مكتبه، وهم يمزحون ويضحكون بشأن كيف سيفسرون للناس حفلا أقيم في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت بمناسبة عيد الميلاد العام الماضي، وكان ذلك خلال إجراءات الإغلاق الرامية للحد من انتشار كوفيد-19، بحسب صحيفة "إيه بي سي".وكان جونسون ووزراؤه ينفون دائما أي قواعد بتنظيم تجمعات في أواخر عام 2020، إلا أن صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدن أن جونسون تحدث خلال حفل وأن فريقه احتسى النبيذ في تجمع يضم ما بين 40 و50 فردا.وأظهر تسجيل مصور لقناة "آي.تي.في"، أليجرا ستراتون، التي كانت المسؤولة الإعلامية بمكتب جونسون في ذلك الوقت في بروفة، لإفادة صحفية في مقر رئاسة الوزراء في 2020 وهي تضحك وتمزح بشأن الحفل.ويظهر المقطع مستشارا لجونسون، وهو يسأل ستراتون: "رأيت تقارير على تويتر عن حفل عيد الميلاد في داونينج ستريت مساء الجمعة ... هل رأيت هذه التقارير؟".ومن جانبها ضحكت ستراتون، وهي تقف أمام أعلام بريطانيا في مقر رئاسة الوزراء، قائلة "لقد عدت للمنزل" ثم قالت "انتظر ... انتظر" لكن يبدو أنها لم تجد ما تقوله بعد ذلك، ورفضت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء التعليق.وتسبب الفيديو في انتقادات واسعة لجونسون، خاصة أنه في الوقت الذي أقيم فيه هذا الحفل، كان عشرات الملايين في مختلف أرجاء بريطانيا ممنوعين من لقاء أقاربهم وأصدقائهم المقربين في عيد الميلاد أو حتى من تشييع موتاهم.

https://arabic.sputniknews.com/20210729/جونسون-يتعرض-لموقف-مضحك-خلال-حفل-رسميفيديو-1049693826.html

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بريطانيا, بوريس جونسون