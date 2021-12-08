تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/انتقادات-حادة-لجونسون-بسبب-حفل-في-مقر-إقامته-1053701377.html
انتقادات حادة لجونسون بسبب حفل في مقر إقامته
انتقادات حادة لجونسون بسبب حفل في مقر إقامته
تعرض بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، لانتقادات حادة، اليوم الأربعاء، بسبب حفل في مقر إقامته. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T12:44+0000
2021-12-08T12:44+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050510631_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_ed7401a0dfaa6a3b65901497a854d01e.jpg
وواجه جونسون انتقادات بعد ظهور تسجيل مصور لطاقم مكتبه، وهم يمزحون ويضحكون بشأن كيف سيفسرون للناس حفلا أقيم في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت بمناسبة عيد الميلاد العام الماضي، وكان ذلك خلال إجراءات الإغلاق الرامية للحد من انتشار كوفيد-19، بحسب صحيفة "إيه بي سي".وكان جونسون ووزراؤه ينفون دائما أي قواعد بتنظيم تجمعات في أواخر عام 2020، إلا أن صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدن أن جونسون تحدث خلال حفل وأن فريقه احتسى النبيذ في تجمع يضم ما بين 40 و50 فردا.وأظهر تسجيل مصور لقناة "آي.تي.في"، أليجرا ستراتون، التي كانت المسؤولة الإعلامية بمكتب جونسون في ذلك الوقت في بروفة، لإفادة صحفية في مقر رئاسة الوزراء في 2020 وهي تضحك وتمزح بشأن الحفل.ويظهر المقطع مستشارا لجونسون، وهو يسأل ستراتون: "رأيت تقارير على تويتر عن حفل عيد الميلاد في داونينج ستريت مساء الجمعة ... هل رأيت هذه التقارير؟".ومن جانبها ضحكت ستراتون، وهي تقف أمام أعلام بريطانيا في مقر رئاسة الوزراء، قائلة "لقد عدت للمنزل" ثم قالت "انتظر ... انتظر" لكن يبدو أنها لم تجد ما تقوله بعد ذلك، ورفضت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء التعليق.وتسبب الفيديو في انتقادات واسعة لجونسون، خاصة أنه في الوقت الذي أقيم فيه هذا الحفل، كان عشرات الملايين في مختلف أرجاء بريطانيا ممنوعين من لقاء أقاربهم وأصدقائهم المقربين في عيد الميلاد أو حتى من تشييع موتاهم.
https://arabic.sputniknews.com/20210729/جونسون-يتعرض-لموقف-مضحك-خلال-حفل-رسميفيديو-1049693826.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050510631_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_c71386eb60c8f3bfc994dacba2de1e64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, بوريس جونسون

انتقادات حادة لجونسون بسبب حفل في مقر إقامته

12:44 GMT 08.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
تعرض بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، لانتقادات حادة، اليوم الأربعاء، بسبب حفل في مقر إقامته.
وواجه جونسون انتقادات بعد ظهور تسجيل مصور لطاقم مكتبه، وهم يمزحون ويضحكون بشأن كيف سيفسرون للناس حفلا أقيم في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت بمناسبة عيد الميلاد العام الماضي، وكان ذلك خلال إجراءات الإغلاق الرامية للحد من انتشار كوفيد-19، بحسب صحيفة "إيه بي سي".
وكان جونسون ووزراؤه ينفون دائما أي قواعد بتنظيم تجمعات في أواخر عام 2020، إلا أن صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدن أن جونسون تحدث خلال حفل وأن فريقه احتسى النبيذ في تجمع يضم ما بين 40 و50 فردا.
وأظهر تسجيل مصور لقناة "آي.تي.في"، أليجرا ستراتون، التي كانت المسؤولة الإعلامية بمكتب جونسون في ذلك الوقت في بروفة، لإفادة صحفية في مقر رئاسة الوزراء في 2020 وهي تضحك وتمزح بشأن الحفل.
ويظهر المقطع مستشارا لجونسون، وهو يسأل ستراتون: "رأيت تقارير على تويتر عن حفل عيد الميلاد في داونينج ستريت مساء الجمعة ... هل رأيت هذه التقارير؟".
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2021
جونسون يتعرض لموقف "مضحك" خلال حفل رسمي...فيديو
29 يوليو, 08:08 GMT
ومن جانبها ضحكت ستراتون، وهي تقف أمام أعلام بريطانيا في مقر رئاسة الوزراء، قائلة "لقد عدت للمنزل" ثم قالت "انتظر ... انتظر" لكن يبدو أنها لم تجد ما تقوله بعد ذلك، ورفضت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء التعليق.
وتسبب الفيديو في انتقادات واسعة لجونسون، خاصة أنه في الوقت الذي أقيم فيه هذا الحفل، كان عشرات الملايين في مختلف أرجاء بريطانيا ممنوعين من لقاء أقاربهم وأصدقائهم المقربين في عيد الميلاد أو حتى من تشييع موتاهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:57 GMTالسيسي يوجه رسالة إلى الدول الإسلامية: التطرف يدمر مستقبل الشعوب وحضارتها
13:51 GMTملياردير من دون مأوى بعد بيع آخر منزل له
13:43 GMTتصريح برائحة البارود لزعيم البوليساريو... فهل بدأت طبول الحرب تقرع مع المغرب؟
13:40 GMTالقبض على متسللين من سوريا إلى العراق.. هل يعود "داعش" إلى الحدود بين البلدين؟
13:33 GMTجونسون يعلن "مقاطعة دبلوماسية بريطانية" لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين
13:27 GMTالتحالف العربي يعلن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد أنصار الله في مأرب ويوقع 95 شخصا
13:25 GMTإطلاق سراح السعودي المعتقل في باريس بعد التأكد أنه ليس المشتبه به بمقتل خاشقجي
13:21 GMTالصين: لا أحد يهتم لعدم حضور بعض السياسيين أولمبياد بكين
13:19 GMTزوج أصالة يتصدر محركات البحث بسبب ما فعله معها على المسرح... فيديو
13:13 GMTالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى فبراير المقبل
13:10 GMTعقوبات أمريكية على أفراد وكيانات في سوريا وإيران... محادثات إيران النووية تستأنف الخميس
13:07 GMTاختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية في 2022
13:02 GMTما هي قدرات درونز "أوريون - إي" الروسية؟
13:01 GMTخبير مصري: تحذيرات الرئيس الأمريكي لروسيا سياسية ولا مجال للصدام بين البلدين
13:00 GMTالجزائر تحتج رسميا بشأن واقعة بمباراتها مع مصر في كأس العرب
12:54 GMTعاصفة ترابية تضرب مصر... فيديو
12:52 GMTبوريس جونسون يعتذر للشعب البريطاني بسبب مقطع فيديو مسرب
12:50 GMTالقوات الجوية: مقتل رئيس الأركان الهندي بسبب تحطم مروحية
12:48 GMTمقاتلات روسية تعترض طائرات فرنسية فوق البحر الأسود.. فيديو
12:46 GMTسائحون يابانيون يجهزون "بساط علاء الدين" للطيران في الفضاء.. فيديو وصور