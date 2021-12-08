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https://arabic.sputniknews.com/20211208/بايدن-يبحث-مع-زيلينسكي-وقادة-دول-بوخارست-التسع-نمو-القوات-الروسية-على-حدود-أوكرانيا-1053721898.html
بايدن يبحث مع زيلينسكي وقادة دول بوخارست التسع نمو القوات الروسية على حدود أوكرانيا
بايدن يبحث مع زيلينسكي وقادة دول بوخارست التسع نمو القوات الروسية على حدود أوكرانيا
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ومع قادة دول بوخارست التسع الوضع في أوكرانيا وسيطلعهم... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T22:52+0000
2021-12-08T22:52+0000
أوكرانيا
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "سيتحدث غدا الرئيس بايدن مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، لمناقشة نمو القوات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا".وأضاف البيان: "سيتحدث أيضا مع قادة دول بوخارست التسع، وسيطلعهم على نتائج الحديث مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وللاستماع إلى آرائهم حول الوضع الأمني ​​الحالي و التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالأمن عبر المحيط الأطلسي".هذا وعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قمة، يوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.وأكد البيت الأبيض، بعد القمة إن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة.ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".يزعم الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي تنفيه فيه موسكو ذلك وتؤكد "استفزازية" التحركات العسكرية لكييف وحلفائها على الحدود الغربية لروسيا.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، إن بلاده تصر على عدم تحرك "الناتو" نحو الشرق، مضيفا أن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.فيما حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، من أن كييف تعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/بايدن-لن-نتدخل-عسكريا-ضد-روسيا-حال-غزت-أوكرانيا-1053716711.html
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أوكرانيا, الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يبحث مع زيلينسكي وقادة دول بوخارست التسع نمو القوات الروسية على حدود أوكرانيا

22:52 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ومع قادة دول بوخارست التسع الوضع في أوكرانيا وسيطلعهم على الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "سيتحدث غدا الرئيس بايدن مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، لمناقشة نمو القوات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا".
وأضاف البيان: "سيتحدث أيضا مع قادة دول بوخارست التسع، وسيطلعهم على نتائج الحديث مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وللاستماع إلى آرائهم حول الوضع الأمني ​​الحالي و التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالأمن عبر المحيط الأطلسي".
هذا وعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قمة، يوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.
وأكد البيت الأبيض، بعد القمة إن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
بايدن: لن نتدخل عسكريا ضد روسيا حال غزت أوكرانيا
18:42 GMT
ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".
يزعم الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي تنفيه فيه موسكو ذلك وتؤكد "استفزازية" التحركات العسكرية لكييف وحلفائها على الحدود الغربية لروسيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، إن بلاده تصر على عدم تحرك "الناتو" نحو الشرق، مضيفا أن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.
فيما حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، من أن كييف تعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية.
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