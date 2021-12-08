بعد الإمارات والسعودية... دولة خليجية تسجل أول إصابة بـ"أوميكرون"

كشفت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة في البلاد بمتحور "أوميكرون" الجديد، بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني، وهي لمسافر من الجنسية الأوروبية جاء إلى البلاد من إحدى الدول الأفريقية.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، أن حالة الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" تعود لمسافر قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية، التي سجلت إصابات بالمتحور نفسه، موضحا أن المسافر حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في وقت سابق.ويخضع المسافر للحجر الصحي منذ قدومه إلى الكويت، بحسب بروتوكولات وزارة الصحة الكويتية، التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.وشدد المسؤول الكويتي على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، أهمها استكمال تطعيم كورونا، والمبادرة لتلقي الجرعة التعزيزية "الثالثة"، إضافة إلى تجنب التجمعات غير الآمنة، وتجنب السفر إلا للضرورة.وأغلقت العديد من دول العالم حدودها بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي كشفت بعض الدراسات أنه سريع العدوى وخطير الأعراض.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، أن حالة الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" تعود لمسافر قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية، التي سجلت إصابات بالمتحور نفسه، موضحا أن المسافر حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في وقت سابق.
ويخضع المسافر للحجر الصحي منذ قدومه إلى الكويت، بحسب بروتوكولات وزارة الصحة الكويتية، التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.
وشدد المسؤول الكويتي على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، أهمها استكمال تطعيم كورونا، والمبادرة لتلقي الجرعة التعزيزية "الثالثة"، إضافة إلى تجنب التجمعات غير الآمنة، وتجنب السفر إلا للضرورة.
وأغلقت العديد من دول العالم حدودها بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي كشفت بعض الدراسات أنه سريع العدوى وخطير الأعراض.