بعد حديثه عن "مقعد دائم" بمجلس الأمن… أبي أحمد يجري مباحثات مع قادة 6 دول أفريقية
© REUTERS / TIKSA NEGERIرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يصل إلى مقر البرلمان لمخاطبة المشرعين حول الوضع الحالي للبلاد في أديس أبابا
أجرى رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، مباحثات مكثفة مع قادة 6 دول أفريقية، مؤكدا أن علاقات إثيوبيا بجيرانها على قائمة أولويات أديس أبابا.
وكتب أبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تواصل إثيوبيا تقوية علاقاتها مع الدول المجاورة وتؤكد أن ذلك على رأس قائمة أولويات أديس أبابا".
#Ethiopia continues to prioritize strengthening relations with our neighboring countries. I’ve held extensive phone discussions today with the leaders of Djibouti, Kenya, Uganda, Somalia, Eritrea and South Sudan. We will continue working together on bilateral and regional issues.— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) December 8, 2021
ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنه أجرى مباحثات هاتفية مكثفة مع قادة 6 دول أفريقية هي جيبوتي وكينيا وأوغندا والصومال وإريتريا وجنوب السودان.
سنواصل العمل معا بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفي تدوينة سابقة، قال أبي أحمد إنه ينضم إلى القادة الأفارقة الآخرين في التأكيد على أن القارة الأفريقية، التي يسكنها نحو 1.3 مليار نسمة يجب أن تحصل على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.
I join other African leaders in reiterating that a continent of around 1.3 billion people needs a permanent voice and seat at the UNSC represented through a bloc. Issues and decisions that concern the continent cannot continue being addressed without continental representation.— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) December 8, 2021
ولفت أبي أحمد إلى أن القضايا والقرارات الخاصة بأفريقيا لا يجب أن تظل دون ممثلين عن القارة خلال مناقشتها في مجلس الأمن.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن رئيس الوزراء عاد لمباشرة مهام منصبه مجددا، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المرحلة الأولى من مشاركته في القتال ضد قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي.
وأعلنت أديس أبابا، الاثنين الماضي، أن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من متمردي تيغراي.