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https://arabic.sputniknews.com/20211208/بعد-حديثه-عن-مقعد-دائم-بمجلس-الأمن-أبي-أحمد-يجري-مباحثات-مع-قادة-6-دول-أفريقية-1053713207.html
بعد حديثه عن "مقعد دائم" بمجلس الأمن… أبي أحمد يجري مباحثات مع قادة 6 دول أفريقية
بعد حديثه عن "مقعد دائم" بمجلس الأمن… أبي أحمد يجري مباحثات مع قادة 6 دول أفريقية
أجرى رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، مباحثات مكثفة مع قادة 6 دول أفريقية، مؤكدا أن علاقات إثيوبيا بجيرانها على قائمة أولويات أديس أبابا. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T16:50+0000
2021-12-08T16:50+0000
أخبار إثيوبيا
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وكتب أبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تواصل إثيوبيا تقوية علاقاتها مع الدول المجاورة وتؤكد أن ذلك على رأس قائمة أولويات أديس أبابا".ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنه أجرى مباحثات هاتفية مكثفة مع قادة 6 دول أفريقية هي جيبوتي وكينيا وأوغندا والصومال وإريتريا وجنوب السودان.وفي تدوينة سابقة، قال أبي أحمد إنه ينضم إلى القادة الأفارقة الآخرين في التأكيد على أن القارة الأفريقية، التي يسكنها نحو 1.3 مليار نسمة يجب أن تحصل على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.ولفت أبي أحمد إلى أن القضايا والقرارات الخاصة بأفريقيا لا يجب أن تظل دون ممثلين عن القارة خلال مناقشتها في مجلس الأمن.وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن رئيس الوزراء عاد لمباشرة مهام منصبه مجددا، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المرحلة الأولى من مشاركته في القتال ضد قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي.وأعلنت أديس أبابا، الاثنين الماضي، أن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من متمردي تيغراي.
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أخبار إثيوبيا

بعد حديثه عن "مقعد دائم" بمجلس الأمن… أبي أحمد يجري مباحثات مع قادة 6 دول أفريقية

16:50 GMT 08.12.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERIرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يصل إلى مقر البرلمان لمخاطبة المشرعين حول الوضع الحالي للبلاد في أديس أبابا
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يصل إلى مقر البرلمان لمخاطبة المشرعين حول الوضع الحالي للبلاد في أديس أبابا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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أجرى رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، مباحثات مكثفة مع قادة 6 دول أفريقية، مؤكدا أن علاقات إثيوبيا بجيرانها على قائمة أولويات أديس أبابا.
وكتب أبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تواصل إثيوبيا تقوية علاقاتها مع الدول المجاورة وتؤكد أن ذلك على رأس قائمة أولويات أديس أبابا".
ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنه أجرى مباحثات هاتفية مكثفة مع قادة 6 دول أفريقية هي جيبوتي وكينيا وأوغندا والصومال وإريتريا وجنوب السودان.
سنواصل العمل معا بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
أبي أحمد
رئيس وزراء إثيوبيا
وفي تدوينة سابقة، قال أبي أحمد إنه ينضم إلى القادة الأفارقة الآخرين في التأكيد على أن القارة الأفريقية، التي يسكنها نحو 1.3 مليار نسمة يجب أن تحصل على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.
ولفت أبي أحمد إلى أن القضايا والقرارات الخاصة بأفريقيا لا يجب أن تظل دون ممثلين عن القارة خلال مناقشتها في مجلس الأمن.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن رئيس الوزراء عاد لمباشرة مهام منصبه مجددا، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المرحلة الأولى من مشاركته في القتال ضد قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي.
وأعلنت أديس أبابا، الاثنين الماضي، أن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من متمردي تيغراي.
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