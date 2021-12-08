بغداد بونجاح: محمد الشناوي دافع عن مرماه

وقال بونجاح في تصريحات للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري بكرة القدم "فاف": "ما حدث لي أمر طبيعي في كرة القدم، والحارس (محمد الشناوي) لم يتعمد إصابتي، لأن خروجه كان من أجل الدفاع عن مرماه". مشيرا إلى أنه "أجرى كل الفحوصات اللازمة، والآن كل شيء جيد".وأضاف: "أنتظر الضوء الأخضر، من الجهاز الطبي لاستئناف التدريبات مع المجموعة، وسأعمل على المُشاركة في مباراة المغرب".يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور ربع النهائي متصدرًا المجموعة الرابعة رغم تعادله مع الجزائر، وذلك بسبب اللعب النظيف.وحجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس العرب، هي "قطر وعمان من المجموعة الأولى، تونس والإمارات من المجموعة الثانية، المغرب والأردن من المجموعة الثالثة، مصر والجزائر من المجموعة الرابعة".
طمأن اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح الجميع عن وضعه الصحي بعد تعرضه لإصابة نتيجة تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي لإبعاد كرة عرضية.
وقال بونجاح في تصريحات للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري بكرة القدم "فاف": "ما حدث لي أمر طبيعي في كرة القدم، والحارس (محمد الشناوي) لم يتعمد إصابتي، لأن خروجه كان من أجل الدفاع عن مرماه". مشيرا إلى أنه "أجرى كل الفحوصات اللازمة، والآن كل شيء جيد".
وأضاف: "أنتظر الضوء الأخضر، من الجهاز الطبي لاستئناف التدريبات مع المجموعة، وسأعمل على المُشاركة في مباراة المغرب".
يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور ربع النهائي متصدرًا المجموعة الرابعة رغم تعادله مع الجزائر، وذلك بسبب اللعب النظيف.
وحجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس العرب، هي "قطر وعمان من المجموعة الأولى، تونس والإمارات من المجموعة الثانية، المغرب والأردن من المجموعة الثالثة، مصر والجزائر من المجموعة الرابعة".