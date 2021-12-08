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بغداد بونجاح: محمد الشناوي دافع عن مرماه
بغداد بونجاح: محمد الشناوي دافع عن مرماه
طمأن اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح الجميع عن وضعه الصحي بعد تعرضه لإصابة نتيجة تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي لإبعاد كرة عرضية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T17:57+0000
2021-12-08T18:02+0000
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وقال بونجاح في تصريحات للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري بكرة القدم "فاف": "ما حدث لي أمر طبيعي في كرة القدم، والحارس (محمد الشناوي) لم يتعمد إصابتي، لأن خروجه كان من أجل الدفاع عن مرماه". مشيرا إلى أنه "أجرى كل الفحوصات اللازمة، والآن كل شيء جيد".وأضاف: "أنتظر الضوء الأخضر، من الجهاز الطبي لاستئناف التدريبات مع المجموعة، وسأعمل على المُشاركة في مباراة المغرب".يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور ربع النهائي متصدرًا المجموعة الرابعة رغم تعادله مع الجزائر، وذلك بسبب اللعب النظيف.وحجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس العرب، هي "قطر وعمان من المجموعة الأولى، تونس والإمارات من المجموعة الثانية، المغرب والأردن من المجموعة الثالثة، مصر والجزائر من المجموعة الرابعة".
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العالم العربي, رياضة, الجزائر, مصر

بغداد بونجاح: محمد الشناوي دافع عن مرماه

17:57 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 18:02 GMT 08.12.2021)
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIاللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي
اللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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طمأن اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح الجميع عن وضعه الصحي بعد تعرضه لإصابة نتيجة تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي لإبعاد كرة عرضية.
وقال بونجاح في تصريحات للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري بكرة القدم "فاف": "ما حدث لي أمر طبيعي في كرة القدم، والحارس (محمد الشناوي) لم يتعمد إصابتي، لأن خروجه كان من أجل الدفاع عن مرماه". مشيرا إلى أنه "أجرى كل الفحوصات اللازمة، والآن كل شيء جيد".
وأضاف: "أنتظر الضوء الأخضر، من الجهاز الطبي لاستئناف التدريبات مع المجموعة، وسأعمل على المُشاركة في مباراة المغرب".
يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور ربع النهائي متصدرًا المجموعة الرابعة رغم تعادله مع الجزائر، وذلك بسبب اللعب النظيف.
وحجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس العرب، هي "قطر وعمان من المجموعة الأولى، تونس والإمارات من المجموعة الثانية، المغرب والأردن من المجموعة الثالثة، مصر والجزائر من المجموعة الرابعة".
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