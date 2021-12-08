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https://arabic.sputniknews.com/20211208/بوتين-توسع-الناتو-شرقا-على-حساب-أوكرانيا-يعتبر-من-أهم-القضايا-الأمنية-لروسيا-1053707626.html
بوتين: توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا يعتبر من أهم القضايا الأمنية لروسيا
بوتين: توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا يعتبر من أهم القضايا الأمنية لروسيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا يعتبر من أهم القضايا الأمنية لروسيا الاتحادية في المنظور الاستراتيجي. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T14:47+0000
2021-12-08T14:47+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم في موسكو، إننا ننطلق من فرضية أن الأمن يجب أن يكون عالميًا ويمتد إلى الجميع: "ننطلق من فرضية أنه مع ضمان الأمن، يجب أن يكون الأمن عالميًا ويمتد إلى الجميع على قدم المساواة".وقال بوتين إنه بقبول أوكرانيا في الناتو، سيتبع ذلك نشر الوحدات العسكرية المناسبة وتهديد الأسلحة، الأمر الذي يبعث على القلق:وأشار الرئيس الروسي إلى أن الناتو غير ودي ويعلن روسيا عدواً له: "هيكل (الناتو) يميل نحونا، بعبارة ملطفة، غير ودي، بالإضافة إلى أنه يعلن روسيا خصمها. لا يوجد شيء جيد هنا، نحن لا نسعى لأية مواجهات مع أي شخص، ونأمل بهذا المعنى أن تتخذ اليونان مثل هذا الموقف من الاحتواء ، كما يقولون".وأضاف بوتين أنه يجب حل جميع القضايا في البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال الحوار، ولا توجد عقبات أمام ذلك، قائلا: "نفترض أن جميع القضايا التي تنشأ هناك، وفي بعض الأحيان قضايا معقدة، سيتم حلها في سياق الحوار".وبحسبه يميل الجانب اليوناني أيضًا نحو ذلك، وروسيا تدعمه بكل الطرق الممكنة ولا ترى أي عوائق أمام ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/البيت-الأبيض-بايدن-وبوتين-ناقشا-الاستقرار-الاستراتيجي-والقضايا-الإقليمية-1053679283.html
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روسيا

بوتين: توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا يعتبر من أهم القضايا الأمنية لروسيا

14:47 GMT 08.12.2021
© REUTERS / SPUTNIKمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا يعتبر من أهم القضايا الأمنية لروسيا الاتحادية في المنظور الاستراتيجي.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم في موسكو، إننا ننطلق من فرضية أن الأمن يجب أن يكون عالميًا ويمتد إلى الجميع: "ننطلق من فرضية أنه مع ضمان الأمن، يجب أن يكون الأمن عالميًا ويمتد إلى الجميع على قدم المساواة".
وقال بوتين إنه بقبول أوكرانيا في الناتو، سيتبع ذلك نشر الوحدات العسكرية المناسبة وتهديد الأسلحة، الأمر الذي يبعث على القلق:
"لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو، لأن ذلك سيتبعه بلا شك نشر الوحدات العسكرية المناسبة والقواعد والأسلحة التي تهددنا".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
البيت الأبيض: بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الإقليمية
أمس, 18:27 GMT
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الناتو غير ودي ويعلن روسيا عدواً له: "هيكل (الناتو) يميل نحونا، بعبارة ملطفة، غير ودي، بالإضافة إلى أنه يعلن روسيا خصمها. لا يوجد شيء جيد هنا، نحن لا نسعى لأية مواجهات مع أي شخص، ونأمل بهذا المعنى أن تتخذ اليونان مثل هذا الموقف من الاحتواء ، كما يقولون".
وأضاف بوتين أنه يجب حل جميع القضايا في البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال الحوار، ولا توجد عقبات أمام ذلك، قائلا: "نفترض أن جميع القضايا التي تنشأ هناك، وفي بعض الأحيان قضايا معقدة، سيتم حلها في سياق الحوار".
وبحسبه يميل الجانب اليوناني أيضًا نحو ذلك، وروسيا تدعمه بكل الطرق الممكنة ولا ترى أي عوائق أمام ذلك.
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