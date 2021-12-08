https://arabic.sputniknews.com/20211208/بوتين-توسع-الناتو-شرقا-على-حساب-أوكرانيا-يعتبر-من-أهم-القضايا-الأمنية-لروسيا-1053707626.html

بوتين: توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا يعتبر من أهم القضايا الأمنية لروسيا

بوتين: توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا يعتبر من أهم القضايا الأمنية لروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا يعتبر من أهم القضايا الأمنية لروسيا الاتحادية في المنظور الاستراتيجي. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T14:47+0000

2021-12-08T14:47+0000

2021-12-08T14:47+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053707126_0:278:3087:2014_1920x0_80_0_0_76ef597173e7724f7175a29a3cc2de8f.jpg

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم في موسكو، إننا ننطلق من فرضية أن الأمن يجب أن يكون عالميًا ويمتد إلى الجميع: "ننطلق من فرضية أنه مع ضمان الأمن، يجب أن يكون الأمن عالميًا ويمتد إلى الجميع على قدم المساواة".وقال بوتين إنه بقبول أوكرانيا في الناتو، سيتبع ذلك نشر الوحدات العسكرية المناسبة وتهديد الأسلحة، الأمر الذي يبعث على القلق:وأشار الرئيس الروسي إلى أن الناتو غير ودي ويعلن روسيا عدواً له: "هيكل (الناتو) يميل نحونا، بعبارة ملطفة، غير ودي، بالإضافة إلى أنه يعلن روسيا خصمها. لا يوجد شيء جيد هنا، نحن لا نسعى لأية مواجهات مع أي شخص، ونأمل بهذا المعنى أن تتخذ اليونان مثل هذا الموقف من الاحتواء ، كما يقولون".وأضاف بوتين أنه يجب حل جميع القضايا في البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال الحوار، ولا توجد عقبات أمام ذلك، قائلا: "نفترض أن جميع القضايا التي تنشأ هناك، وفي بعض الأحيان قضايا معقدة، سيتم حلها في سياق الحوار".وبحسبه يميل الجانب اليوناني أيضًا نحو ذلك، وروسيا تدعمه بكل الطرق الممكنة ولا ترى أي عوائق أمام ذلك.

https://arabic.sputniknews.com/20211207/البيت-الأبيض-بايدن-وبوتين-ناقشا-الاستقرار-الاستراتيجي-والقضايا-الإقليمية-1053679283.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا