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https://arabic.sputniknews.com/20211208/بوريس-جونسون-يعتذر-للشعب-البريطاني-بسبب-مقطع-فيديو-مسرب-1053701677.html
بوريس جونسون يعتذر للشعب البريطاني بسبب مقطع فيديو مسرب
بوريس جونسون يعتذر للشعب البريطاني بسبب مقطع فيديو مسرب
اعتذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمام النواب في مجلس العموم، اليوم الأربعاء، بعد ظهور مقطع فيديو لمسؤولين يتحدثون عن حفل لموظفين حكوميين خلال... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T12:52+0000
2021-12-08T12:52+0000
العالم
بريطانيا
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وقال جونسون إنه "يعتذر بلا تحفظ" عن المقطع المسرب الذي يظهر مسؤولين في مكتب الحكومة بداونينج ستريت يمزحون بشأن إقامة حفل للموظفين في ذروة الإغلاق الوبائي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه أشار إلى أن الحفل لم ينظم فعليا.وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "يمكنني أن أتفهم كم سيكون من المثير للغضب التفكير في أن الأشخاص الذين وضعوا القواعد لم يتبعوها. لقد كنت غاضبا أيضا لرؤية هذا المقطع"، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".وتابع في جلسة أسئلة بمجلس العموم: "أعتذر بلا تحفظ عن الإساءة التي تسبب بها (المقطع) في كل أنحاء البلاد، وأعتذر عن الانطباع الذي أعطاه".وقال جونسون إنه على الرغم من أنه "طُمئن مرارا وتكرارا منذ ظهور هذه الادعاءات بعدم وجود حفل ولم يتم انتهاك القواعد الوبائية، فقد أصدر تعليماته لسكرتير مجلس الوزراء، للنظر في الأمر، واتخاذ إجراء تأديبي ضد أي موظف يثبت انتهاكه للقواعد".واجه جونسون اتهامات بالكذب بسبب مقطع الفيديو الذي شمل بعض من كبار المسؤولين في مكتب الحكومة وهم يمزحون حول إقامة حفل خلال الإغلاق بالتزامن مع عيد الميلاد العام الماضي.أشارت الادعاءات إلى أن الحفل عقد للموظفين في مكتب الحكومة في ديسمبر من العام الماضي، وانتهك قواعد التباعد، في حين أصر رئيس الوزراء على أن الحفل المشار إليه لم يقم بالأساس.في الفيديو المسرب لإيجاز صحفي متلفز، شوهد مستشار لجونسون يمزح مع أليجرا ستراتون، السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء آنذاك، حول "حفلة عيد الميلاد في داونينج ستريت ليلة الجمعة". تم تصوير اللقطات، التي حصلت عليها شبكة "آي تي في"، في 22 ديسمبر 2020، وكان يوم الجمعة السابق 18 ديسمبر، وهو التاريخ الذي قالت فيه مصادر متعددة إن هناك حفلة للموظفين داخل مقر الحكومة في داونينج ستريت، والتي ستخالف القواعد الصارمة المعمول بها في ذلك الوقت .
https://arabic.sputniknews.com/20210627/الصحة-البريطانية-بصدد-التحقيق-في-كيفية-تسريب-فيديو-فاضح-لوزيرها-السابق-1049372911.html
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العالم, بريطانيا

بوريس جونسون يعتذر للشعب البريطاني بسبب مقطع فيديو مسرب

12:52 GMT 08.12.2021
© REUTERS / Remo Casilliالرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Remo Casilli
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اعتذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمام النواب في مجلس العموم، اليوم الأربعاء، بعد ظهور مقطع فيديو لمسؤولين يتحدثون عن حفل لموظفين حكوميين خلال الإغلاق الوبائي.
وقال جونسون إنه "يعتذر بلا تحفظ" عن المقطع المسرب الذي يظهر مسؤولين في مكتب الحكومة بداونينج ستريت يمزحون بشأن إقامة حفل للموظفين في ذروة الإغلاق الوبائي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه أشار إلى أن الحفل لم ينظم فعليا.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "يمكنني أن أتفهم كم سيكون من المثير للغضب التفكير في أن الأشخاص الذين وضعوا القواعد لم يتبعوها. لقد كنت غاضبا أيضا لرؤية هذا المقطع"، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".
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وتابع في جلسة أسئلة بمجلس العموم: "أعتذر بلا تحفظ عن الإساءة التي تسبب بها (المقطع) في كل أنحاء البلاد، وأعتذر عن الانطباع الذي أعطاه".
وقال جونسون إنه على الرغم من أنه "طُمئن مرارا وتكرارا منذ ظهور هذه الادعاءات بعدم وجود حفل ولم يتم انتهاك القواعد الوبائية، فقد أصدر تعليماته لسكرتير مجلس الوزراء، للنظر في الأمر، واتخاذ إجراء تأديبي ضد أي موظف يثبت انتهاكه للقواعد".
واجه جونسون اتهامات بالكذب بسبب مقطع الفيديو الذي شمل بعض من كبار المسؤولين في مكتب الحكومة وهم يمزحون حول إقامة حفل خلال الإغلاق بالتزامن مع عيد الميلاد العام الماضي.
أشارت الادعاءات إلى أن الحفل عقد للموظفين في مكتب الحكومة في ديسمبر من العام الماضي، وانتهك قواعد التباعد، في حين أصر رئيس الوزراء على أن الحفل المشار إليه لم يقم بالأساس.
في الفيديو المسرب لإيجاز صحفي متلفز، شوهد مستشار لجونسون يمزح مع أليجرا ستراتون، السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء آنذاك، حول "حفلة عيد الميلاد في داونينج ستريت ليلة الجمعة".
تم تصوير اللقطات، التي حصلت عليها شبكة "آي تي في"، في 22 ديسمبر 2020، وكان يوم الجمعة السابق 18 ديسمبر، وهو التاريخ الذي قالت فيه مصادر متعددة إن هناك حفلة للموظفين داخل مقر الحكومة في داونينج ستريت، والتي ستخالف القواعد الصارمة المعمول بها في ذلك الوقت .
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