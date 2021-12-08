بيسكوف: على ألمانيا أن تفهم أنه لا يوجد بديل للحوار مع روسيا لحل الخلافات

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول آمال الكرملين فيما يتعلق بانتخاب مستشار جديد وما إذا كانوا يعتمدون على استمرار السلطة في مختلف القضايا، بما في ذلك "التيار الشمالي" قائلا: في غضون ذلك، أكد بيسكوف، أن الكرملين مقتنع بأن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، تفهم جيدا أنه من المستحيل إعادة تكوين الاتحاد السوفياتي.وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال ما إذا كان لدى الرئيس مثل هذه الخطط وإلى أي مدى يمكن أن يشبه التكامل الذي يحدث الآن في إطار رابطة الدول المستقلة إعادة إنشاء الاتحاد السوفياتي: "بشكل عام، السيدة نولاند على دراية جيدة بالموضوعات الروسية وفي جميع الفروق الدقيقة في ما بعد الاتحاد السوفياتي، وأنا مقتنع بأن السيدة نولاند، مثلنا تمامًا، تمامًا مثل المتخصصين الآخرين، تدرك تمامًا أن استعادة الاتحاد السوفياتي أمر مستحيل".هذا وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، في وقت سابق، إن السلطات الأميركية تخشى أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يسعى لإعادة تكوين الاتحاد السوفياتي".
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن أمل بلاده بأن تنطلق ألمانيا في ظل المستشار الجديد من فهم أنه لا يوجد بديل للحوار مع روسيا لحل الخلافات.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول آمال الكرملين فيما يتعلق بانتخاب مستشار جديد وما إذا كانوا يعتمدون على استمرار السلطة في مختلف القضايا، بما في ذلك "التيار الشمالي" قائلا:
"بالطبع، نحن نعتمد على الاستمرارية ونأمل أن تتطور علاقة بناءة بين الرئيس والمستشار الجديد. كما نأمل أن يواصل الجانب الألماني الانطلاق من مفهوم أنه لا بديل عن الحوار لحل حتى الخلافات الأكثر صعوبة، كما هو الحال حتى الآن".
في غضون ذلك، أكد بيسكوف، أن الكرملين مقتنع بأن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، تفهم جيدا أنه من المستحيل إعادة تكوين الاتحاد السوفياتي. وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال ما إذا كان لدى الرئيس مثل هذه الخطط وإلى أي مدى يمكن أن يشبه التكامل الذي يحدث الآن في إطار رابطة الدول المستقلة إعادة إنشاء الاتحاد السوفياتي: "بشكل عام، السيدة نولاند على دراية جيدة بالموضوعات الروسية وفي جميع الفروق الدقيقة في ما بعد الاتحاد السوفياتي، وأنا مقتنع بأن السيدة نولاند، مثلنا تمامًا، تمامًا مثل المتخصصين الآخرين، تدرك تمامًا أن استعادة الاتحاد السوفياتي أمر مستحيل".