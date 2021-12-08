تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/بيسكوف-على-ألمانيا-أن-تفهم-أنه-لا-يوجد-بديل-للحوار-مع-روسيا-لحل-الخلافات--1053696291.html
بيسكوف: على ألمانيا أن تفهم أنه لا يوجد بديل للحوار مع روسيا لحل الخلافات
بيسكوف: على ألمانيا أن تفهم أنه لا يوجد بديل للحوار مع روسيا لحل الخلافات
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن أمل بلاده بأن تنطلق ألمانيا في ظل المستشار الجديد من فهم أنه لا يوجد بديل للحوار مع روسيا... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T11:02+0000
2021-12-08T11:02+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843326_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_576050416e76590a9238138afbaf916c.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول آمال الكرملين فيما يتعلق بانتخاب مستشار جديد وما إذا كانوا يعتمدون على استمرار السلطة في مختلف القضايا، بما في ذلك "التيار الشمالي" قائلا: في غضون ذلك، أكد بيسكوف، أن الكرملين مقتنع بأن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، تفهم جيدا أنه من المستحيل إعادة تكوين الاتحاد السوفياتي.وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال ما إذا كان لدى الرئيس مثل هذه الخطط وإلى أي مدى يمكن أن يشبه التكامل الذي يحدث الآن في إطار رابطة الدول المستقلة إعادة إنشاء الاتحاد السوفياتي: "بشكل عام، السيدة نولاند على دراية جيدة بالموضوعات الروسية وفي جميع الفروق الدقيقة في ما بعد الاتحاد السوفياتي، وأنا مقتنع بأن السيدة نولاند، مثلنا تمامًا، تمامًا مثل المتخصصين الآخرين، تدرك تمامًا أن استعادة الاتحاد السوفياتي أمر مستحيل".هذا وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، في وقت سابق، إن السلطات الأميركية تخشى أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يسعى لإعادة تكوين الاتحاد السوفياتي".
https://arabic.sputniknews.com/20211203/بلينكن-أعمال-روسيا-ضد-أوكرانيا-تبعد-علاقات-موسكو-وواشنطن-عن-الاستقرار-1053526609.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843326_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d53c3c60041a918d05b8799100e5eb53.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بيسكوف: على ألمانيا أن تفهم أنه لا يوجد بديل للحوار مع روسيا لحل الخلافات

11:02 GMT 08.12.2021
© Sputnik . Alexei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Alexei Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن أمل بلاده بأن تنطلق ألمانيا في ظل المستشار الجديد من فهم أنه لا يوجد بديل للحوار مع روسيا لحل الخلافات.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول آمال الكرملين فيما يتعلق بانتخاب مستشار جديد وما إذا كانوا يعتمدون على استمرار السلطة في مختلف القضايا، بما في ذلك "التيار الشمالي" قائلا:
"بالطبع، نحن نعتمد على الاستمرارية ونأمل أن تتطور علاقة بناءة بين الرئيس والمستشار الجديد. كما نأمل أن يواصل الجانب الألماني الانطلاق من مفهوم أنه لا بديل عن الحوار لحل حتى الخلافات الأكثر صعوبة، كما هو الحال حتى الآن".
في غضون ذلك، أكد بيسكوف، أن الكرملين مقتنع بأن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، تفهم جيدا أنه من المستحيل إعادة تكوين الاتحاد السوفياتي.
وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال ما إذا كان لدى الرئيس مثل هذه الخطط وإلى أي مدى يمكن أن يشبه التكامل الذي يحدث الآن في إطار رابطة الدول المستقلة إعادة إنشاء الاتحاد السوفياتي: "بشكل عام، السيدة نولاند على دراية جيدة بالموضوعات الروسية وفي جميع الفروق الدقيقة في ما بعد الاتحاد السوفياتي، وأنا مقتنع بأن السيدة نولاند، مثلنا تمامًا، تمامًا مثل المتخصصين الآخرين، تدرك تمامًا أن استعادة الاتحاد السوفياتي أمر مستحيل".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
بلينكن: أعمال روسيا ضد أوكرانيا تبعد علاقات موسكو وواشنطن عن الاستقرار
3 ديسمبر, 19:42 GMT
هذا وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، في وقت سابق، إن السلطات الأميركية تخشى أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يسعى لإعادة تكوين الاتحاد السوفياتي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:28 GMTأكثر من 12 مليون يورو لأتلتيكو مدريد لفوزه على بورتو في دوري أبطال أوروبا
12:27 GMTالسلطات الفرنسية تعمل حاليا على التحقق من هوية المحتجز على خلفية قضية خاشقجي
12:23 GMTالسيسي: التعليم أساس بناء الدول
12:23 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": صراع طويل ينتظر البلاد إذا ظل البرهان وحميدتي في المشهد
12:16 GMTصحيفة تكشف مفاجأة بشأن العتيبي المقبوض عليه في فرنسا بتهم قتل جمال خاشقجي
12:12 GMTشجار بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب التركي... فيديو
12:10 GMT"الدعاية المزيفة"... مخاطر المنشطات الجنسية على صحة الرجال
12:07 GMTتشاد: نتوقع تدريب قواتنا لحفظ السلام في روسيا
11:56 GMTمصدر: القوات الأمريكية غادرت أفغانستان وبحوزتها قواعد بيانات وزارة الداخلية ومطار كابول
11:55 GMTانسحاب نواب أردنيين من جلسة بسبب إعلان النوايا مع إسرائيل والإمارات
11:53 GMTالقضاء الكويتي يصدر قرارا جديدا في قضية تمويل "حزب الله"
11:46 GMTالغرب نسي كيف يحل المشاكل بطريقة حضارية
11:45 GMTأزمة تواجه مليارديرات العالم... نقص الطائرات الخاصة وارتفاع أسعار اليخوت والقصور
11:40 GMTسوريا تعلن إغلاق كل الموانئ البحرية أمام الملاحة والصيد
11:36 GMTبريطانيا توجه رسالة تحذيرية إلى إيران: غدا الفرصة الأخيرة
11:26 GMTخزان جديد للوقود يزيد مدى مروحية روسية
11:21 GMTمعلومات عن مركبة القتال المدرعة "ريدباك"... صور
11:19 GMTسوق دبي المالي يعتمد ساعات تداول جديدة
11:17 GMTصور ساحرة للشفق القطبي في مسابقة "أفضل مصور لأضواء الشمال لعام 2021"
11:16 GMTأولاف شولتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا