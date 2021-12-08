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https://arabic.sputniknews.com/20211208/بيليه-يدخل-المستشفى-مرة-أخرى-بسبب-ورم-في-الأمعاء-1053708770.html
بيليه يدخل المستشفى مرة أخرى بسبب ورم في الأمعاء
بيليه يدخل المستشفى مرة أخرى بسبب ورم في الأمعاء
نُقل بطل العالم لكرة القدم ثلاث مرات مع المنتخب البرازيلي، بيليه، إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو لعلاج ورم في القولون، وفقًا لتقرير جلوبو، نقلاً عن... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T14:44+0000
2021-12-08T14:44+0000
2021-12-08T14:44+0000
رياضة
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وبحسب البيان، يشعر بيليه بحالة جيدة وهو في حالة مستقرة، وسيخضع لاعب كرة القدم السابق لسلسلة من الإجراءات الطبية وسيغادر في الأيام القليلة المقبلة.يذكر وأنه تم نقل بيليه إلى المستشفى في نهاية أغسطس لإجراء فحص روتيني، وكشف عن وجود ورم في أمعائه. وخضع لاعب كرة القدم السابق لعملية جراحية وخرج من المستشفى في نهاية سبتمبر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
بيليه يدخل المستشفى مرة أخرى بسبب ورم في الأمعاء
نُقل بطل العالم لكرة القدم ثلاث مرات مع المنتخب البرازيلي، بيليه، إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو لعلاج ورم في القولون، وفقًا لتقرير جلوبو، نقلاً عن بيان صادر عن العيادة.
وبحسب البيان، يشعر بيليه بحالة جيدة وهو في حالة مستقرة، وسيخضع لاعب كرة القدم السابق لسلسلة من الإجراءات الطبية وسيغادر في الأيام القليلة المقبلة.
يذكر وأنه تم نقل بيليه إلى المستشفى في نهاية أغسطس لإجراء فحص روتيني، وكشف عن وجود ورم في أمعائه. وخضع لاعب كرة القدم السابق لعملية جراحية وخرج من المستشفى في نهاية سبتمبر.