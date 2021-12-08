تحطم طائرة عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش الهندي... فيديو
08:48 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 09:14 GMT 08.12.2021)
أعلن الجيش الهندي، اليوم الأربعاء، عن تحطم مروحية كان على متنها رئيس أركان الجيش الهندي في ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد، فيما لم يتضح حتى الآن مصيره.
وكتبت القوات الجوية الهندية على حسابها الرسمي في تويتر: "تعرضت مروحية من طراز "Mi-17V5" تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث، اليوم الأربعاء، قرب كونور في ولاية تاميل نادو".
وأضافت أنه تم فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.
An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Coonoor, Tamil Nadu.— Indian Air Force (@IAF_MCC) December 8, 2021
An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident.
في السياق، قالت وسائل إعلام إن الحادث أسفر عن وقوع قتلى، لافتة إلى أنه تم نقل الجثث التي تم انتشالها من موقع التحطم إلى المستشفى العسكري في ويلينغتون في تاميل نادو".
#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.— ANI (@ANI) December 8, 2021
(Video Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/YkBVlzsk1J
ووفقا لموقع "NDTV"، عثر على 5 جثث في موقع التحطم ونقل اثنان إلى المستشفى مصابين بحروق شديدة.
وذكر الموقع أن زوجة الجنرال راوات ومساعده وبعض القادة، بالإضافة إلى أفراد من القوات الجوية الهندية كانوا من بين 14 شخصا على متن الطائرة.
يذكر أن الجنرال راوات (63 عاما)، كان قد تولى منصب رئيس أركان الجيش الهندي في يناير 2019.