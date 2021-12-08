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https://arabic.sputniknews.com/20211208/تحطم-طائرة-عسكرية-كانت-تقل-رئيس-أركان-الجيش-الهندي-1053691177.html
تحطم طائرة عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش الهندي... فيديو
تحطم طائرة عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش الهندي... فيديو
أعلن الجيش الهندي، اليوم الأربعاء، عن تحطم مروحية كان على متنها رئيس أركان الجيش الهندي في ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد، فيما لم يتضح حتى الآن مصيره. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T08:48+0000
2021-12-08T09:14+0000
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وكتبت القوات الجوية الهندية على حسابها الرسمي في تويتر: "تعرضت مروحية من طراز "Mi-17V5" تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث، اليوم الأربعاء، قرب كونور في ولاية تاميل نادو".وأضافت أنه تم فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.في السياق، قالت وسائل إعلام إن الحادث أسفر عن وقوع قتلى، لافتة إلى أنه تم نقل الجثث التي تم انتشالها من موقع التحطم إلى المستشفى العسكري في ويلينغتون في تاميل نادو".ووفقا لموقع "NDTV"، عثر على 5 جثث في موقع التحطم ونقل اثنان إلى المستشفى مصابين بحروق شديدة. وذكر الموقع أن زوجة الجنرال راوات ومساعده وبعض القادة، بالإضافة إلى أفراد من القوات الجوية الهندية كانوا من بين 14 شخصا على متن الطائرة.يذكر أن الجنرال راوات (63 عاما)، كان قد تولى منصب رئيس أركان الجيش الهندي في يناير 2019.
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تحطم طائرة عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش الهندي... فيديو

08:48 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 09:14 GMT 08.12.2021)
© Photo / Russian Helicoptersمروحية "مي-17في-5"
مروحية مي-17في-5 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Photo / Russian Helicopters
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أعلن الجيش الهندي، اليوم الأربعاء، عن تحطم مروحية كان على متنها رئيس أركان الجيش الهندي في ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد، فيما لم يتضح حتى الآن مصيره.
وكتبت القوات الجوية الهندية على حسابها الرسمي في تويتر: "تعرضت مروحية من طراز "Mi-17V5" تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث، اليوم الأربعاء، قرب كونور في ولاية تاميل نادو".
وأضافت أنه تم فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.
في السياق، قالت وسائل إعلام إن الحادث أسفر عن وقوع قتلى، لافتة إلى أنه تم نقل الجثث التي تم انتشالها من موقع التحطم إلى المستشفى العسكري في ويلينغتون في تاميل نادو".
ووفقا لموقع "NDTV"، عثر على 5 جثث في موقع التحطم ونقل اثنان إلى المستشفى مصابين بحروق شديدة.
وذكر الموقع أن زوجة الجنرال راوات ومساعده وبعض القادة، بالإضافة إلى أفراد من القوات الجوية الهندية كانوا من بين 14 شخصا على متن الطائرة.
يذكر أن الجنرال راوات (63 عاما)، كان قد تولى منصب رئيس أركان الجيش الهندي في يناير 2019.
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