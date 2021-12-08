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https://arabic.sputniknews.com/20211208/تشاد-تأمل-في-موافقة-موسكو-على-إعادة-توجيه-ديون-بلاده-لتمويل-مشاريع-تنموية-1053700964.html
تشاد تأمل في موافقة موسكو على إعادة توجيه الديون لتمويل مشاريع تنموية
تشاد تأمل في موافقة موسكو على إعادة توجيه الديون لتمويل مشاريع تنموية
أعلن وزير الخارجية التشادي، محمد زين شريف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعول على التوصل لاتفاق مع موسكو، بشأن إمكانية إعادة توجيه الأموال، التي تدين بها لروسيا،... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T12:39+0000
2021-12-08T12:43+0000
أخبار تشاد
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موسكو - سبوتنيك. وقال شريف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في ختام المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "أبلغنا الجانب الروسي، أنه يدرس إمكانية سداد ديون بعض الدول الأفريقية، من خلال تحويلها إلى أموال تستخدمها الدول في تمويل مشروعات التنمية".وأضاف، "وبحسب الجانب الروسي، فقد تم الاتفاق بالفعل على هذه الشروط مع خمس دول. وبالنسبة لتشاد، فقد أعربنا بالطبع عن رغبتنا بالالتحاق بهم".وأشار شريف إلى أن هناك دول دائنة قامت بعمليات مماثلة؛ موضحاً أنه بدلاً من سداد ديون الدولة النامية للدائن، تلتزم الدولة المستفيدة باستخدام هذا المبلغ في مشروع أو عدة مشاريع تنموية على نفقتها الخاصة.وتابع وزير الخارجية التشادي، "وبالتالي، فإن روسيا تلغي الديون. ليس تماما، ولكن بالطريقة التالية: نعلم أنكم مديونين لنا بهذا المبلغ أو ذاك، ويمكنكم الآن توجيه هذه المبالغ لتمويل مشاريع من أجل التنمية".وحول ما إذا كان من الممكن تنفيذ هذه الخطط في المستقبل القريب؛ قال الوزير التشادي، "نعم .. بالطبع".
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أخبار تشاد

تشاد تأمل في موافقة موسكو على إعادة توجيه الديون لتمويل مشاريع تنموية

12:39 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 12:43 GMT 08.12.2021)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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أعلن وزير الخارجية التشادي، محمد زين شريف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعول على التوصل لاتفاق مع موسكو، بشأن إمكانية إعادة توجيه الأموال، التي تدين بها لروسيا، لتمويل مشاريع تنموية.
موسكو - سبوتنيك. وقال شريف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في ختام المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "أبلغنا الجانب الروسي، أنه يدرس إمكانية سداد ديون بعض الدول الأفريقية، من خلال تحويلها إلى أموال تستخدمها الدول في تمويل مشروعات التنمية".

وأضاف، "وبحسب الجانب الروسي، فقد تم الاتفاق بالفعل على هذه الشروط مع خمس دول. وبالنسبة لتشاد، فقد أعربنا بالطبع عن رغبتنا بالالتحاق بهم".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
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وأشار شريف إلى أن هناك دول دائنة قامت بعمليات مماثلة؛ موضحاً أنه بدلاً من سداد ديون الدولة النامية للدائن، تلتزم الدولة المستفيدة باستخدام هذا المبلغ في مشروع أو عدة مشاريع تنموية على نفقتها الخاصة.

وتابع وزير الخارجية التشادي، "وبالتالي، فإن روسيا تلغي الديون. ليس تماما، ولكن بالطريقة التالية: نعلم أنكم مديونين لنا بهذا المبلغ أو ذاك، ويمكنكم الآن توجيه هذه المبالغ لتمويل مشاريع من أجل التنمية".

وحول ما إذا كان من الممكن تنفيذ هذه الخطط في المستقبل القريب؛ قال الوزير التشادي، "نعم .. بالطبع".
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