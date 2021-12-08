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https://arabic.sputniknews.com/20211208/تصريح-برائحة-البارود-لزعيم-البوليساريو-فهل-بدأت-طبول-الحرب--تقرع-مع-المغرب؟-1053704971.html
تصريح برائحة البارود لزعيم البوليساريو... فهل بدأت طبول الحرب تقرع مع المغرب؟
تصريح برائحة البارود لزعيم البوليساريو... فهل بدأت طبول الحرب تقرع مع المغرب؟
تناقش الحلقة تأكيد زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي أنه "لا ينبغي لأحد أن يتوقع من الجبهة الانخراط في أي عملية سلام، في وقت يواصل فيه المغرب فرض نظامه على... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T13:43+0000
2021-12-08T13:43+0000
2021-12-08T13:43+0000
راديو
بانوراما
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تصريح برائحة البارود لزعيم البوليساريو... فهل بدأت طبول الحرب تقرع مع المغرب؟
تصريح برائحة البارود لزعيم البوليساريو... فهل بدأت طبول الحرب تقرع مع المغرب؟
غالي اتهم كذلك الأمم المتحدة بـ "التزام الصمت المطبق وغير المبرر حيال تعرض المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان للترهيب من جانب الطرف المغربي".لكن المختص في الشوؤن المغاربية، الحسن العسبي، رأى أنفي المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بوحنية قوي، إنأجرى الحوار فهيم الصوراني.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053704896_317:0:1250:700_1920x0_80_0_0_fdef099b65946de757c0bb2deaeb739d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
تصريح برائحة البارود لزعيم البوليساريو... فهل بدأت طبول الحرب تقرع مع المغرب؟
تناقش الحلقة تأكيد زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي أنه "لا ينبغي لأحد أن يتوقع من الجبهة الانخراط في أي عملية سلام، في وقت يواصل فيه المغرب فرض نظامه على الأراضي الصحراوية"، حسب قوله.
غالي اتهم كذلك الأمم المتحدة بـ "التزام الصمت المطبق وغير المبرر حيال تعرض المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان للترهيب من جانب الطرف المغربي".
لكن المختص في الشوؤن المغاربية، الحسن العسبي، رأى أن
"موقف الجبهة يضعها في تناقض مع التوجه الدولي لحل الأزمة الصحراوية، عبر آلية الحل السلمي، ويعبر عن عدم رغبتها في الانخراط بالعملية السياسية".
في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بوحنية قوي، إن
"المغرب يتعامل بسياسة فرض الأمر الواقع مع ملف الأزمة الصحراوية، وإن الأمم المتحدة تمارس في هذا الخصوص سياسة الحياد السلبي".
أجرى الحوار فهيم الصوراني.
التفاصيل في الملف الصوتي...