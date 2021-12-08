جونسون يعلن "مقاطعة دبلوماسية بريطانية" لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

وقال جونسون للبرلمان، اليوم الأربعاء، إن المقاطعة دبلوماسية لأنه لن يحضرها أي وزراء أو مسؤولين.وبحسب "رويترز" أكد جونسون تحت ضغط من جانب اثنين من المشرعين في البرلمان بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستحذو حذو واشنطن أنه "ستكون هناك مقاطعة دبلوماسية فعالة للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، لا يتوقع حضور وزراء ولا مسؤولين".وأعلن الإثنين الماضي البيت الأبيض أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سوف يقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في بكين، وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي "لن ترسل إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022 والدورة البارالمبية نظرا إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان".وأكدت في الوقت ذاته على أنه "يحظى الرياضيون في الفريق الأمريكي بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم".وسبق وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في رد على تقارير صحفية ذكرت أن إعلان المقاطعة للأولمبياد بات وشيكا "أريد التأكيد على أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للتموضع والتلاعب السياسي".
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه ستكون هناك مقاطعة دبلوماسية فعلية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين المقررة في فبراير/ شباط المقبل.
وقال جونسون للبرلمان، اليوم الأربعاء، إن المقاطعة دبلوماسية لأنه لن يحضرها أي وزراء أو مسؤولين.
وبحسب "رويترز" أكد جونسون تحت ضغط من جانب اثنين من المشرعين في البرلمان بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستحذو حذو واشنطن أنه "ستكون هناك مقاطعة دبلوماسية فعالة للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، لا يتوقع حضور وزراء ولا مسؤولين".
وأعلن الإثنين الماضي البيت الأبيض أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سوف يقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في بكين، وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي "لن ترسل إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022 والدورة البارالمبية نظرا إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان".
وأكدت في الوقت ذاته على أنه "يحظى الرياضيون في الفريق الأمريكي بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم".
وسبق وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في رد على تقارير صحفية ذكرت أن إعلان المقاطعة للأولمبياد بات وشيكا "أريد التأكيد على أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للتموضع والتلاعب السياسي".