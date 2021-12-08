خزان جديد للوقود يزيد مدى مروحية روسية

وتحققت الزيادة ومقدارها 140 كيلومترا، من خلال ضمّ خزان جديد إلى دورة الوقود في المروحية. ويمكن تركيب خزان إضافي سعته 195 لترا في المروحيات الجديدة والمروحيات التي بُدئ باستخدامها بعد إدخال تعديلات بسيطة عليها.ويزيد خزان الوقود الإضافي مدى مروحية "أنسات" إلى 645 كيلومترا بينما يزداد مدى النسخة المطوّرة لها "أنسات - إم" إلى 780 كيلومترا، حسب مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، نيكولاي كوليسوف.ولمروحية "أنسات"، وهي مروحية خفيفة تعمل بمحركين، استخدامات عدة كنقل المسافرين أو نقل الحمولات. كما يمكن تجهيزها لنقل المرضى إلى المستشفيات مع علاجهم على متن المروحية.ويجري تصنيع مروحيات "أنسات" في مدينة قازان.
أعلنت شركة "مروحيات روسيا" زيادة مدى مروحية "أنسات".
وتحققت الزيادة ومقدارها 140 كيلومترا، من خلال ضمّ خزان جديد إلى دورة الوقود في المروحية. ويمكن تركيب خزان إضافي سعته 195 لترا في المروحيات الجديدة والمروحيات التي بُدئ باستخدامها بعد إدخال تعديلات بسيطة عليها.
ويزيد خزان الوقود الإضافي مدى مروحية "أنسات" إلى 645 كيلومترا بينما يزداد مدى النسخة المطوّرة لها "أنسات - إم" إلى 780 كيلومترا، حسب مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، نيكولاي كوليسوف.