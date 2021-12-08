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خزان جديد للوقود يزيد مدى مروحية روسية
خزان جديد للوقود يزيد مدى مروحية روسية
أعلنت شركة "مروحيات روسيا" زيادة مدى مروحية "أنسات". 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T11:26+0000
2021-12-08T11:26+0000
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وتحققت الزيادة ومقدارها 140 كيلومترا، من خلال ضمّ خزان جديد إلى دورة الوقود في المروحية. ويمكن تركيب خزان إضافي سعته 195 لترا في المروحيات الجديدة والمروحيات التي بُدئ باستخدامها بعد إدخال تعديلات بسيطة عليها.ويزيد خزان الوقود الإضافي مدى مروحية "أنسات" إلى 645 كيلومترا بينما يزداد مدى النسخة المطوّرة لها "أنسات - إم" إلى 780 كيلومترا، حسب مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، نيكولاي كوليسوف.ولمروحية "أنسات"، وهي مروحية خفيفة تعمل بمحركين، استخدامات عدة كنقل المسافرين أو نقل الحمولات. كما يمكن تجهيزها لنقل المرضى إلى المستشفيات مع علاجهم على متن المروحية.ويجري تصنيع مروحيات "أنسات" في مدينة قازان.
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روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا

خزان جديد للوقود يزيد مدى مروحية روسية

11:26 GMT 08.12.2021
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مروحية أنسات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
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أعلنت شركة "مروحيات روسيا" زيادة مدى مروحية "أنسات".
وتحققت الزيادة ومقدارها 140 كيلومترا، من خلال ضمّ خزان جديد إلى دورة الوقود في المروحية. ويمكن تركيب خزان إضافي سعته 195 لترا في المروحيات الجديدة والمروحيات التي بُدئ باستخدامها بعد إدخال تعديلات بسيطة عليها.
ويزيد خزان الوقود الإضافي مدى مروحية "أنسات" إلى 645 كيلومترا بينما يزداد مدى النسخة المطوّرة لها "أنسات - إم" إلى 780 كيلومترا، حسب مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، نيكولاي كوليسوف.
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ولمروحية "أنسات"، وهي مروحية خفيفة تعمل بمحركين، استخدامات عدة كنقل المسافرين أو نقل الحمولات. كما يمكن تجهيزها لنقل المرضى إلى المستشفيات مع علاجهم على متن المروحية.
ويجري تصنيع مروحيات "أنسات" في مدينة قازان.
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