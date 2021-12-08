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https://arabic.sputniknews.com/20211208/رئيسي-لـ-أردوغان-ينبغي-حل-مشاكل-دول-المنطقة-دون-تدخل-أجنبي--1053711143.html
رئيسي لـ أردوغان: ينبغي حل مشاكل دول المنطقة دون تدخل أجنبي
رئيسي لـ أردوغان: ينبغي حل مشاكل دول المنطقة دون تدخل أجنبي
ناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية في عدة مجالات من بينهما مكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة حل مشاكل دول... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T16:06+0000
2021-12-08T16:06+0000
الرئيس التركي
الرئيس الإيراني
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طهران - سبوتنيك. أعلنت الرئاسة الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن رئيسي بحث، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والسياسية ومكافحة الإرهاب".وأكد أن "مشاكل المنطقة يجب أن تحل داخل دول المنطقة نفسها وبمشاركة فاعلة من دول المنطقة، ولا داعي للتدخل الأجنبي".وأضاف رئيسي أن "الطريقة الرئيسية لمحاربة الإرهاب تتمثل في احترام سيادة الدول، ونظراً للتاريخ الرائع لإيران في الحرب ضد الإرهاب، فإننا نرحب بتعاون جميع البلدان في مكافحة الإرهاب".وذكر البيان أن الرئيس الإيراني شدد على أهمية العلاقات بين طهران وأنقرة خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة.وأشار إلى أنه قريبا، عند عقد قمة مشتركة في طهران، سيدخل تطوير التعاون البلدين مرحلة جديدة.وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معرض تأكيده على عقد اجتماعات تعاون مشتركة بين طهران وأنقرة، إلى أنه خلال زيارته القادمة إلى طهران، "ستدخل العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التطور".
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الرئيس التركي, الرئيس الإيراني

رئيسي لـ أردوغان: ينبغي حل مشاكل دول المنطقة دون تدخل أجنبي

16:06 GMT 08.12.2021
© REUTERS / DIDOR SADULLOEVالرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / DIDOR SADULLOEV
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ناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية في عدة مجالات من بينهما مكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة حل مشاكل دول المنطقة دون تدخل أجنبي.
طهران - سبوتنيك. أعلنت الرئاسة الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن رئيسي بحث، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والسياسية ومكافحة الإرهاب".
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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أمس, 12:43 GMT
وأكد أن "مشاكل المنطقة يجب أن تحل داخل دول المنطقة نفسها وبمشاركة فاعلة من دول المنطقة، ولا داعي للتدخل الأجنبي".
وأضاف رئيسي أن "الطريقة الرئيسية لمحاربة الإرهاب تتمثل في احترام سيادة الدول، ونظراً للتاريخ الرائع لإيران في الحرب ضد الإرهاب، فإننا نرحب بتعاون جميع البلدان في مكافحة الإرهاب".
وذكر البيان أن الرئيس الإيراني شدد على أهمية العلاقات بين طهران وأنقرة خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة.
وأشار إلى أنه قريبا، عند عقد قمة مشتركة في طهران، سيدخل تطوير التعاون البلدين مرحلة جديدة.
وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معرض تأكيده على عقد اجتماعات تعاون مشتركة بين طهران وأنقرة، إلى أنه خلال زيارته القادمة إلى طهران، "ستدخل العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التطور".
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