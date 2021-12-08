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https://arabic.sputniknews.com/20211208/رئيس-بوركينا-فاسو-يقيل-رئيس-الوزراء-وسط-أزمة-أمنية-1053722086.html
رئيس بوركينا فاسو يقيل رئيس الوزراء وسط أزمة أمنية
رئيس بوركينا فاسو يقيل رئيس الوزراء وسط أزمة أمنية
أقال رئيس بوركينا فاسو، روش كابوري، رئيس وزرائه، كريستوف دابيري، حسب ما اعلن التلفزيون الرسمي مساء الاربعاء. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T23:33+0000
2021-12-08T23:33+0000
بوركينا فاسو
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الرباط - سبوتنيك. وقال التلفزيون إن الاستقالة تأتي بعد أيام قليلة من إعلان رئيس بوركينافاسو عن رغبته في تشكيل "حكومة مصغرة وذات قتالية عالية لقيادة عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد بشكل أكثر فعالية".وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو منذ مايو/آيار الماضي حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال وشرق البلاد.وتعاني بوركينا فاسو مثل جيرانها في منطقة الساحل مالي والنيجر من العنف المسلح منذ عام 2015.وارغم العنف المسلح السلطات في بوركينا فاسو على إخلاء بعض القرى الشمالية الحدودية مع النيجر وتجميع السكان في قرى اكبر لتأمينهم ومنع أي هجوم. وفي منتصف الشهر الماضي قتل ما لا يقل عن 57 من الجيش في هجوم مسلح شمال البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/نحو-20-قتيلا-في-هجوم-إرهابي-شمالي-بوركينا-فاسو-1050779776.html
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بوركينا فاسو

رئيس بوركينا فاسو يقيل رئيس الوزراء وسط أزمة أمنية

23:33 GMT 08.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري
رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
أقال رئيس بوركينا فاسو، روش كابوري، رئيس وزرائه، كريستوف دابيري، حسب ما اعلن التلفزيون الرسمي مساء الاربعاء.
الرباط - سبوتنيك. وقال التلفزيون إن الاستقالة تأتي بعد أيام قليلة من إعلان رئيس بوركينافاسو عن رغبته في تشكيل "حكومة مصغرة وذات قتالية عالية لقيادة عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد بشكل أكثر فعالية".
وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو منذ مايو/آيار الماضي حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال وشرق البلاد.
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20 قتيلا في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو
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وتعاني بوركينا فاسو مثل جيرانها في منطقة الساحل مالي والنيجر من العنف المسلح منذ عام 2015.
وارغم العنف المسلح السلطات في بوركينا فاسو على إخلاء بعض القرى الشمالية الحدودية مع النيجر وتجميع السكان في قرى اكبر لتأمينهم ومنع أي هجوم. وفي منتصف الشهر الماضي قتل ما لا يقل عن 57 من الجيش في هجوم مسلح شمال البلاد.
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