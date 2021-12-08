رئيس بوركينا فاسو يقيل رئيس الوزراء وسط أزمة أمنية

الرباط - سبوتنيك. وقال التلفزيون إن الاستقالة تأتي بعد أيام قليلة من إعلان رئيس بوركينافاسو عن رغبته في تشكيل "حكومة مصغرة وذات قتالية عالية لقيادة عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد بشكل أكثر فعالية".وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو منذ مايو/آيار الماضي حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال وشرق البلاد.وتعاني بوركينا فاسو مثل جيرانها في منطقة الساحل مالي والنيجر من العنف المسلح منذ عام 2015.وارغم العنف المسلح السلطات في بوركينا فاسو على إخلاء بعض القرى الشمالية الحدودية مع النيجر وتجميع السكان في قرى اكبر لتأمينهم ومنع أي هجوم. وفي منتصف الشهر الماضي قتل ما لا يقل عن 57 من الجيش في هجوم مسلح شمال البلاد.
وتعاني بوركينا فاسو مثل جيرانها في منطقة الساحل مالي والنيجر من العنف المسلح منذ عام 2015.
وارغم العنف المسلح السلطات في بوركينا فاسو على إخلاء بعض القرى الشمالية الحدودية مع النيجر وتجميع السكان في قرى اكبر لتأمينهم ومنع أي هجوم. وفي منتصف الشهر الماضي قتل ما لا يقل عن 57 من الجيش في هجوم مسلح شمال البلاد.