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https://arabic.sputniknews.com/20211208/زوج-أصالة-يتصدر-محركات-البحث-بسبب-ما-فعله-معها-على-المسرح-فيديو-1053703449.html
زوج أصالة يتصدر محركات البحث بسبب ما فعله معها على المسرح... فيديو
زوج أصالة يتصدر محركات البحث بسبب ما فعله معها على المسرح... فيديو
تصدر الشاعر العراقي حسن فائق، زوج الفنانة السورية أصالة نصري، محركات البحث، بسبب موقف له مع زوجته على المسرح. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T13:19+0000
2021-12-08T13:19+0000
أصالة
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قام فائق، خلال حفل أصالة الأخير، الذي أحيته أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات "موسم الرياض 2021"، بالصعود إلى المسرح، واضعا عباءته فوق كتفَي زوجته أصالة بسبب برودة الطقس.وعلى الفور تدخل الأمن، لإبعاد الشاعر حسن فائق عن أصالة، بسبب عدم معرفتهم لهويته.يشار إلى أن أصالة نصري كشفت للمرة الأولى، أسباب طلاقها من المخرج المصري طارق العريان، خلال تصريحات إعلامية.وقالت: "السبب الحقيقي هو الشخص نفسه، هو السبب مش أشخاص آخرين، الشخص نفسه هو السبب، لا علاقة لنا بالغريب سواء كانت كومبارس أو غير ذلك".
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أصالة

زوج أصالة يتصدر محركات البحث بسبب ما فعله معها على المسرح... فيديو

13:19 GMT 08.12.2021
© Photo / Ali Alriffaiالمطربة السورية أصالة نصري
المطربة السورية أصالة نصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Photo / Ali Alriffai
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تصدر الشاعر العراقي حسن فائق، زوج الفنانة السورية أصالة نصري، محركات البحث، بسبب موقف له مع زوجته على المسرح.
قام فائق، خلال حفل أصالة الأخير، الذي أحيته أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات "موسم الرياض 2021"، بالصعود إلى المسرح، واضعا عباءته فوق كتفَي زوجته أصالة بسبب برودة الطقس.
وعلى الفور تدخل الأمن، لإبعاد الشاعر حسن فائق عن أصالة، بسبب عدم معرفتهم لهويته.
يشار إلى أن أصالة نصري كشفت للمرة الأولى، أسباب طلاقها من المخرج المصري طارق العريان، خلال تصريحات إعلامية.
وقالت: "السبب الحقيقي هو الشخص نفسه، هو السبب مش أشخاص آخرين، الشخص نفسه هو السبب، لا علاقة لنا بالغريب سواء كانت كومبارس أو غير ذلك".
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