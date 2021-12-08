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سوريا تعلن إغلاق كل الموانئ البحرية أمام الملاحة والصيد
سوريا تعلن إغلاق كل الموانئ البحرية أمام الملاحة والصيد
أعلنت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، إغلاق كل الموانئ البحرية أمام حركة الملاحة والصيد. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T11:40+0000
2021-12-08T11:40+0000
2021-12-08T11:40+0000
أخبار سوريا اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السورية، قالت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل في سوريا: ونقلت الوكالة عن المدير العام للموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي، قوله إن القرار جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة من اشتداد سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية. كما دعا مسؤولو الموانئ والمراكز التابعة لها إلى إعلام المديرية بأي حوادث طارئة.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-سوريا-وإيران-1053679965.html
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أخبار سوريا اليوم
سوريا تعلن إغلاق كل الموانئ البحرية أمام الملاحة والصيد
أعلنت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، إغلاق كل الموانئ البحرية أمام حركة الملاحة والصيد.
وحسب
وكالة الأنباء السورية
، قالت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل في سوريا:
"تم إغلاق كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية بوجه الملاحة والصيد البحري اعتباراً من ظهر اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر".
ونقلت الوكالة عن المدير العام للموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي، قوله إن القرار جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة من اشتداد سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية.
كما دعا مسؤولو الموانئ والمراكز التابعة لها إلى إعلام المديرية بأي حوادث طارئة.