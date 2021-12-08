تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/شجار-بالأيدي-بين-أعضاء-مجلس-النواب-التركي-فيديو-1053699815.html
شجار بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب التركي... فيديو
شجار بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب التركي... فيديو
وقع شجار في البرلمان التركي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T12:12+0000
2021-12-08T12:12+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101859/58/1018595875_0:126:3500:2095_1920x0_80_0_0_04787485bc5ae818068a28cca5cb5572.jpg
ووفقا لمقطع الفيديو، الذي بثه موقع البرلمان، فإن المناوشات بدأت بعدما سأل النائب عن حزب الشعب الجمهوري، إركان أيدين، وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي كان حاضرا في اجتماع البرلمان، عن سبب استخدامه لطائرة رجل الأعمال التركي الشهير سيزجين باران كوركماز، الذي فر من البلاد بعد اتهامه بغسل الأموال وهو الآن قيد الاعتقال في النمسا.واتهم صويلو عضو البرلمان المعارض بالكذب، وبعد ذلك نشبت مناوشات لفظية بين برلماني حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، تصاعدت إلى شجار عنيف ما دفع إلى قطع جلسة البرلمان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101859/58/1018595875_270:0:3231:2221_1920x0_80_0_0_6a9d62d6ea6c1b69733b275e14d0b651.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

شجار بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب التركي... فيديو

12:12 GMT 08.12.2021
© REUTERSالبرلمان التركي
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS
تابعنا عبر
وقع شجار في البرلمان التركي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.
ووفقا لمقطع الفيديو، الذي بثه موقع البرلمان، فإن المناوشات بدأت بعدما سأل النائب عن حزب الشعب الجمهوري، إركان أيدين، وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي كان حاضرا في اجتماع البرلمان، عن سبب استخدامه لطائرة رجل الأعمال التركي الشهير سيزجين باران كوركماز، الذي فر من البلاد بعد اتهامه بغسل الأموال وهو الآن قيد الاعتقال في النمسا.
واتهم صويلو عضو البرلمان المعارض بالكذب، وبعد ذلك نشبت مناوشات لفظية بين برلماني حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، تصاعدت إلى شجار عنيف ما دفع إلى قطع جلسة البرلمان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:29 GMTإعلام: البوليساريو تشن هجمات جديدة على مواقع للجيش المغربي
12:28 GMTأكثر من 12 مليون يورو لأتلتيكو مدريد لفوزه على بورتو في دوري أبطال أوروبا
12:27 GMTالسلطات الفرنسية تعمل حاليا على التحقق من هوية المحتجز على خلفية قضية خاشقجي
12:23 GMTالسيسي: التعليم أساس بناء الدول
12:23 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": صراع طويل ينتظر البلاد إذا ظل البرهان وحميدتي في المشهد
12:16 GMTصحيفة تكشف مفاجأة بشأن العتيبي المقبوض عليه في فرنسا بتهم قتل جمال خاشقجي
12:12 GMTشجار بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب التركي... فيديو
12:10 GMT"الدعاية المزيفة"... مخاطر المنشطات الجنسية على صحة الرجال
12:07 GMTتشاد: نتوقع تدريب قواتنا لحفظ السلام في روسيا
11:56 GMTمصدر: القوات الأمريكية غادرت أفغانستان وبحوزتها قواعد بيانات وزارة الداخلية ومطار كابول
11:55 GMTانسحاب نواب أردنيين من جلسة بسبب إعلان النوايا مع إسرائيل والإمارات
11:53 GMTالقضاء الكويتي يصدر قرارا جديدا في قضية تمويل "حزب الله"
11:46 GMTالغرب نسي كيف يحل المشاكل بطريقة حضارية
11:45 GMTأزمة تواجه مليارديرات العالم... نقص الطائرات الخاصة وارتفاع أسعار اليخوت والقصور
11:40 GMTسوريا تعلن إغلاق كل الموانئ البحرية أمام الملاحة والصيد
11:36 GMTبريطانيا توجه رسالة تحذيرية إلى إيران: غدا الفرصة الأخيرة
11:26 GMTخزان جديد للوقود يزيد مدى مروحية روسية
11:21 GMTمعلومات عن مركبة القتال المدرعة "ريدباك"... صور
11:19 GMTسوق دبي المالي يعتمد ساعات تداول جديدة
11:17 GMTصور ساحرة للشفق القطبي في مسابقة "أفضل مصور لأضواء الشمال لعام 2021"