صحيفة تكشف مفاجأة بشأن العتيبي المقبوض عليه في فرنسا بتهم قتل جمال خاشقجي

القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر إطلاق سراحه غدا على أقصى تقدير.وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص صاحب الـ33 عاما ويحمل اسم خالد العتيبي، اتضح أنه ليس المطلوب في قضية مقتل خاشقجي عام 2018، وأن الأمر مجرد تشابه في الأسماء.وذكرت أمس إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية، أنه وفقا لمعلومات خاصة بها "قامت السلطات الفرنسية صباح اليوم باعتقال خالد عائض العتيبي البالغ من العمر 33 عاما في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس".وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الإنتربول، إلا أن هذا لم يمنعه من محاولة استخدام جواز سفره للسفر من باريس للرياض.وتعليقا على الواقعة، قالت السفارة في بيان على حسابها في موقع تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة السعودية لدى فرنسا توضيح أن ما تم تداوله غير صحيح".وأكدت أن الشخص الذي تم توقيفه "لا علاقة له في القضية المتناولة"، ويجب "إخلاء سبيله فورا".وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن المواطن السعودي الذي تم احتجازه في فرنسا منذ أمس للاشتباه في تورطه في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، جاء بسبب تشابه أسماء.
القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر إطلاق سراحه غدا على أقصى تقدير.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص صاحب الـ33 عاما ويحمل اسم خالد العتيبي، اتضح أنه ليس المطلوب في قضية مقتل خاشقجي عام 2018، وأن الأمر مجرد تشابه في الأسماء.
ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم إطلاق سراحه، صباح الغد، على أقصى تقدير.
وذكرت أمس إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية، أنه وفقا لمعلومات خاصة بها "قامت السلطات الفرنسية صباح اليوم باعتقال خالد عائض العتيبي البالغ من العمر 33 عاما في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس".
وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الإنتربول، إلا أن هذا لم يمنعه من محاولة استخدام جواز سفره للسفر من باريس للرياض.
وتعليقا على الواقعة، قالت السفارة في بيان على حسابها في موقع تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة السعودية لدى فرنسا توضيح أن ما تم تداوله غير صحيح".
وأكدت أن الشخص الذي تم توقيفه "لا علاقة له في القضية المتناولة"، ويجب "إخلاء سبيله فورا".
وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.