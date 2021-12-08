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https://arabic.sputniknews.com/20211208/ظهور-كنز-جديد-في-مصر-هو-الأكبر-في-الـ10-السنوات-المقبلة-1053690504.html
ظهور كنز جديد في مصر هو الأكبر في الـ10 السنوات المقبلة
ظهور كنز جديد في مصر هو الأكبر في الـ10 السنوات المقبلة
كشفت شركة تعدين، اليوم الأربعاء، عن ظهور كنز جديد في مصر، مشيرة إلى أنه يعتبر الأكبر في العشر السنوات المقبلة. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T08:21+0000
2021-12-08T08:21+0000
2021-12-08T08:21+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
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وحسب "رويترز"، قالت شركة "سنتامين" للتعدين المدرجة في بورصة لندن، إن مراجعة لمنجم السكري، المنجم الوحيد لإنتاج الذهب بشكل تجاري في مصر، أظهرت أكبر نمو للاحتياطي في 10 سنوات.والأسبوع الماضي، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن منجم السكري المصري مصنف ضمن أفضل 20 منجما على مستوى العالم.وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه خلال أشهر قليلة سيتم الإعلان عن مناجم ذهب جديدة، لافتا إلى أن مناجم الذهب التي اكتشفها المصريون القدماء ما زالت تعمل إلى الآن.يذكر أنه في يوليو/تموز الماضي، وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية 4 عقود للبحث عن الذهب مع أكبر الشركات المنتجة للمعدن الأصفر في العالم، في 19 قطاعا في الصحراء الشرقية المصرية.ويقع منجم السكري في الصحراء الشرقية، وهو منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر، وتديره "سنتامين" وفقا لاتفاق وقّع مع الحكومة المصرية في عام 1994.
https://arabic.sputniknews.com/20210925/مسؤول-مصري-يناشد-بسرعة-شراء-الذهب-قبل-بداية-أكتوبر-فيديو-1050248195.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن
ظهور كنز جديد في مصر هو الأكبر في الـ10 السنوات المقبلة
كشفت شركة تعدين، اليوم الأربعاء، عن ظهور كنز جديد في مصر، مشيرة إلى أنه يعتبر الأكبر في العشر السنوات المقبلة.
وحسب "رويترز"، قالت شركة "سنتامين" للتعدين المدرجة في بورصة لندن، إن مراجعة لمنجم السكري، المنجم الوحيد لإنتاج الذهب بشكل تجاري في مصر، أظهرت أكبر نمو للاحتياطي في 10 سنوات.
وأضافت الشركة أن زيادة الاحتياطي بأكثر من مليون أوقية في منجم السكري تدعم خططها لإنتاج 500 ألف أوقية من الذهب سنويا في السنوات العشر المقبلة.
والأسبوع الماضي، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في
مصر
، إن منجم السكري المصري مصنف ضمن أفضل 20 منجما على مستوى العالم.
وأضاف في
تصريحات تلفزيونية
، أنه خلال أشهر قليلة سيتم الإعلان عن مناجم ذهب جديدة، لافتا إلى أن مناجم الذهب التي اكتشفها المصريون القدماء ما زالت تعمل إلى الآن.
يذكر أنه في يوليو/تموز الماضي، وقّعت
وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية
4 عقود للبحث عن الذهب مع أكبر الشركات المنتجة للمعدن الأصفر في العالم، في 19 قطاعا في الصحراء الشرقية المصرية.
ويقع منجم السكري في الصحراء الشرقية، وهو منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر، وتديره "سنتامين" وفقا لاتفاق وقّع مع الحكومة المصرية في عام 1994.