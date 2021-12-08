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https://arabic.sputniknews.com/20211208/عاصفة-ترابية-تضرب-مصر-فيديو-1053701919.html
عاصفة ترابية تضرب مصر... فيديو
عاصفة ترابية تضرب مصر... فيديو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة على العاصمة القاهرة وأجزاء كبيرة من... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T12:54+0000
2021-12-08T12:54+0000
2021-12-08T12:54+0000
أخبار مصر الآن
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وأضافت الأرصاد المصرية في بيان أن الصور تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.ونشرت الهيئة على صفحتها بفيسبوك بعض المقاطع المصورة من مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية تظهر العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتقدم العاصفة لباقي الأنحاء مع الوقت، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر.وكانت الهيئة قد حذرت أمس الثلاثاء، من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم خلال هذه الفترة.وناشدت السائقين القيادة بالحذر على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
عاصفة ترابية تضرب مصر... فيديو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة على العاصمة القاهرة وأجزاء كبيرة من البلاد تصل إلى حد العاصفة.
وأضافت
الأرصاد المصرية
في بيان أن الصور تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
ونشرت الهيئة على صفحتها بفيسبوك بعض المقاطع المصورة من مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية تظهر العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتقدم العاصفة لباقي الأنحاء مع الوقت، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر.
وكانت الهيئة قد حذرت أمس الثلاثاء، من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم خلال هذه الفترة.
كما طالبت المواطنين باتخاذ كل التدابير الممكنة وغلق النوافذ جيدا وحذرت مرضى الصدر والجيوب الأنفية من عدم الخروج في مثل هذه الأجواء.
وناشدت السائقين القيادة بالحذر على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.