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https://arabic.sputniknews.com/20211208/عشرات-المستوطنين-ينظمون-مسيرة-في-الشيخ-جراح-بالقدس-احتجاجا-على-عملية-طعن-فيديو-1053713631.html
عشرات المستوطنين ينظمون مسيرة في الشيخ جراح بالقدس احتجاجا على عملية طعن... فيديو
عشرات المستوطنين ينظمون مسيرة في الشيخ جراح بالقدس احتجاجا على عملية طعن... فيديو
نظم عشرات المستوطنين اليهود، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، قالوا إنها احتجاجا على عملية طعن وقعت صباح اليوم في... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T17:01+0000
2021-12-08T17:01+0000
القدس الشرقية
أحداث الشيخ جراح في القدس
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن نحو 40 يهوديا بدأوا مسيرة في القدس احتجاجا على عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم عند مدخل حي الشيخ جراح، ونفذتها طفلة فلسطينية (14 عاما)، وأدت إلى إصابة مستوطنة بجروح وصفت بالطفيفة.وقالت إن المتظاهرين ومن بينهم مستوطنين جاؤوا من مستوطنات الضفة الغربية خصيصا للمشاركة في الحدث، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات بينها "الموت للإرهابيين".وأغلقت الشرطة الإسرائيلية مدخل الحي الذي يواجه عدد من سكانه تهديدات بإخلاء منازلهم بدعوى أن الأرض التي أقيمت عليها مملوكة لإحدى الجمعيات الاستيطانية.وأضافت الصحيفة أنه لم يتم تسجيل أحداث غير عادية خلال المسيرة باستثناء احتكاك لفظي بين المستوطنين والفلسطينيين من سكان الشيخ جراح.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح اليوم، اعتقال، تلميذة من مدرسة في حي الشيخ جراح في القدس، بزعم تنفيذها عملية طعن.وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن قوات الجيش "اقتحمت مدرسة للفتيات بحثا عن منفذة الطعن التي لاذت بالفرار بعد طعن مستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما"، مضيفة أنه تم اعتقال التلميذة داخل المدرسة بعدما ما أظهرت كاميرات المراقبة أنها منفذة عملية الطعن.
القدس الشرقية
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القدس الشرقية, أحداث الشيخ جراح في القدس

عشرات المستوطنين ينظمون مسيرة في الشيخ جراح بالقدس احتجاجا على عملية طعن... فيديو

17:01 GMT 08.12.2021
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نظم عشرات المستوطنين اليهود، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، قالوا إنها احتجاجا على عملية طعن وقعت صباح اليوم في المنطقة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن نحو 40 يهوديا بدأوا مسيرة في القدس احتجاجا على عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم عند مدخل حي الشيخ جراح، ونفذتها طفلة فلسطينية (14 عاما)، وأدت إلى إصابة مستوطنة بجروح وصفت بالطفيفة.
وقالت إن المتظاهرين ومن بينهم مستوطنين جاؤوا من مستوطنات الضفة الغربية خصيصا للمشاركة في الحدث، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات بينها "الموت للإرهابيين".
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية مدخل الحي الذي يواجه عدد من سكانه تهديدات بإخلاء منازلهم بدعوى أن الأرض التي أقيمت عليها مملوكة لإحدى الجمعيات الاستيطانية.
وأضافت الصحيفة أنه لم يتم تسجيل أحداث غير عادية خلال المسيرة باستثناء احتكاك لفظي بين المستوطنين والفلسطينيين من سكان الشيخ جراح.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح اليوم، اعتقال، تلميذة من مدرسة في حي الشيخ جراح في القدس، بزعم تنفيذها عملية طعن.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن قوات الجيش "اقتحمت مدرسة للفتيات بحثا عن منفذة الطعن التي لاذت بالفرار بعد طعن مستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما"، مضيفة أنه تم اعتقال التلميذة داخل المدرسة بعدما ما أظهرت كاميرات المراقبة أنها منفذة عملية الطعن.
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