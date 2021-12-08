عضو كنيست يكشف عن ملامح حرب إيران الأولى على إسرائيل.. حرب على 6 جبهات

ونشر بركات مقالا في صحيفة "يسرائيل هايوم"، زعم من خلاله أن الإيرانيين يخططون لمهاجمة بلاده، عبر أكثر من ست جبهات مختلفة، وهي الجبهات أو الحرب التي لن تكون تقليدية على إسرائيل، وإنما حربا سيكون لها تأثير كبير على مستقبل بلاده.وذكر بركات، عضو الكنيست الإسرائيلي في مقاله، أن الجبهات الست التي ستهاجم إيران من خلالها بلاده، هي سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية وساحة خامسة خارج إسرائيل في الدول الغربية ضد بعض الإسرائيليين، فضلا عن إطلاق صواريخ بعيدة المدى من إيران واليمن.وادعى عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، أن إيران دشنت محور شر إقليمي عبر إنشاء حلقة من المجموعات المسلحة حول دولة إسرائيل، يمكنها إطلاق مئات الآلاف من الصواريخ الإيرانية على بلاده، في حال اندلاع أي مواجهة بين إيران وإسرائيل، وهي الصواريخ التي يرى أنها منتشرة عبر حدود إسرائيل، ويتم تفعيلها بين الحين والآخر بما يتماشى مع مصالح طهران.وذكر نير بركات أن الوقت قد حان لتغيير المعادلة أمام إيران، فكل صاروخ ينطلق من لبنان عنوانه موجود في إيران نفسها.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك
قال نير بركات، رئيس مجلس بلدية القدس السابق، إن أي حرب مقبلة ستنطلق من الشمال لن تكون حرب لبنان الثالثة، بل حرب إيران الأولى، كاشفا عن ملامح حرب بلاده مع إيران.
ونشر بركات مقالا في صحيفة "يسرائيل هايوم"، زعم من خلاله أن الإيرانيين يخططون لمهاجمة بلاده، عبر أكثر من ست جبهات مختلفة، وهي الجبهات أو الحرب التي لن تكون تقليدية على إسرائيل، وإنما حربا سيكون لها تأثير كبير على مستقبل بلاده.
وادعى عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، أن إيران دشنت محور شر إقليمي عبر إنشاء حلقة من المجموعات المسلحة حول دولة إسرائيل، يمكنها إطلاق مئات الآلاف من الصواريخ الإيرانية على بلاده، في حال اندلاع أي مواجهة بين إيران وإسرائيل، وهي الصواريخ التي يرى أنها منتشرة عبر حدود إسرائيل، ويتم تفعيلها بين الحين والآخر بما يتماشى مع مصالح طهران.
وذكر نير بركات أن الوقت قد حان لتغيير المعادلة أمام إيران، فكل صاروخ ينطلق من لبنان عنوانه موجود في إيران نفسها.