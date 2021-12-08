تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/عضو-كنيست-يكشف-عن-ملامح-حرب-إيران-الأولى-على-إسرائيل-حرب-على-6-جبهات-1053709165.html
عضو كنيست يكشف عن ملامح حرب إيران الأولى على إسرائيل.. حرب على 6 جبهات
عضو كنيست يكشف عن ملامح حرب إيران الأولى على إسرائيل.. حرب على 6 جبهات
قال نير بركات، رئيس مجلس بلدية القدس السابق، إن أي حرب مقبلة ستنطلق من الشمال لن تكون حرب لبنان الثالثة، بل حرب إيران الأولى، كاشفا عن ملامح حرب بلاده مع... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T15:03+0000
2021-12-08T15:03+0000
أخبار سوريا اليوم
إيران
لبنان
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/67/1044056756_109:0:3110:1688_1920x0_80_0_0_f1ac212c1a482c2fbaef64c27250e21b.jpg
ونشر بركات مقالا في صحيفة "يسرائيل هايوم"، زعم من خلاله أن الإيرانيين يخططون لمهاجمة بلاده، عبر أكثر من ست جبهات مختلفة، وهي الجبهات أو الحرب التي لن تكون تقليدية على إسرائيل، وإنما حربا سيكون لها تأثير كبير على مستقبل بلاده.وذكر بركات، عضو الكنيست الإسرائيلي في مقاله، أن الجبهات الست التي ستهاجم إيران من خلالها بلاده، هي سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية وساحة خامسة خارج إسرائيل في الدول الغربية ضد بعض الإسرائيليين، فضلا عن إطلاق صواريخ بعيدة المدى من إيران واليمن.وادعى عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، أن إيران دشنت محور شر إقليمي عبر إنشاء حلقة من المجموعات المسلحة حول دولة إسرائيل، يمكنها إطلاق مئات الآلاف من الصواريخ الإيرانية على بلاده، في حال اندلاع أي مواجهة بين إيران وإسرائيل، وهي الصواريخ التي يرى أنها منتشرة عبر حدود إسرائيل، ويتم تفعيلها بين الحين والآخر بما يتماشى مع مصالح طهران.وذكر نير بركات أن الوقت قد حان لتغيير المعادلة أمام إيران، فكل صاروخ ينطلق من لبنان عنوانه موجود في إيران نفسها.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211205/هل-تسعى-إيران-للحصول-على-أسلحة-نووية-لتدمير-إسرائيل-إيهود-باراك-يرد-1053572709.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/67/1044056756_484:0:2735:1688_1920x0_80_0_0_8d637a87ba35e5bd842e32168fdf674d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إيران, لبنان, إسرائيل

عضو كنيست يكشف عن ملامح حرب إيران الأولى على إسرائيل.. حرب على 6 جبهات

15:03 GMT 08.12.2021
© AP Photo / Vahid Salemiصواريخ إيران الباليستية
صواريخ إيران الباليستية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
قال نير بركات، رئيس مجلس بلدية القدس السابق، إن أي حرب مقبلة ستنطلق من الشمال لن تكون حرب لبنان الثالثة، بل حرب إيران الأولى، كاشفا عن ملامح حرب بلاده مع إيران.
ونشر بركات مقالا في صحيفة "يسرائيل هايوم"، زعم من خلاله أن الإيرانيين يخططون لمهاجمة بلاده، عبر أكثر من ست جبهات مختلفة، وهي الجبهات أو الحرب التي لن تكون تقليدية على إسرائيل، وإنما حربا سيكون لها تأثير كبير على مستقبل بلاده.
إيهود باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
هل تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية لتدمير إسرائيل.. إيهود باراك يرد
5 ديسمبر, 08:13 GMT
وذكر بركات، عضو الكنيست الإسرائيلي في مقاله، أن الجبهات الست التي ستهاجم إيران من خلالها بلاده، هي سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية وساحة خامسة خارج إسرائيل في الدول الغربية ضد بعض الإسرائيليين، فضلا عن إطلاق صواريخ بعيدة المدى من إيران واليمن.
وادعى عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، أن إيران دشنت محور شر إقليمي عبر إنشاء حلقة من المجموعات المسلحة حول دولة إسرائيل، يمكنها إطلاق مئات الآلاف من الصواريخ الإيرانية على بلاده، في حال اندلاع أي مواجهة بين إيران وإسرائيل، وهي الصواريخ التي يرى أنها منتشرة عبر حدود إسرائيل، ويتم تفعيلها بين الحين والآخر بما يتماشى مع مصالح طهران.
وذكر نير بركات أن الوقت قد حان لتغيير المعادلة أمام إيران، فكل صاروخ ينطلق من لبنان عنوانه موجود في إيران نفسها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:21 GMTالسعودية تحظر صنع وحمل 7 أنواع من الأسلحة النارية
15:20 GMTإقرار زيادة القيمة المضافة إلى 10% في دولة خليجية
15:19 GMTمصر تغلق ميناءين على البحر الأحمر بسبب الطقس السيء
15:17 GMTالعلماء يعثرون على "قاتل كورونا" في وجبة السوشي
15:06 GMTمسؤول سعودي يكشف عن خطأ بشأن اعتقال مواطن في قضية خاشقجي
15:03 GMTعضو كنيست يكشف عن ملامح حرب إيران الأولى على إسرائيل.. حرب على 6 جبهات
15:03 GMTمحمد بن راشد يستقبل ولي عهد السعودية بـ "إكسبو 2020" في دبي
14:53 GMTمسؤولة أمريكية رفيعة تزور الإمارات وإسرائيل والضفة الغربية وبريطانيا
14:47 GMTبوتين: توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا يعتبر من أهم القضايا الأمنية لروسيا
14:46 GMT8 إصابات بكورونا في صفوف نادي توتنهام الإنجليزي
14:44 GMTبيليه يدخل المستشفى مرة أخرى بسبب ورم في الأمعاء
14:43 GMT خلافات إسرائيلية بشأن إخلاء غلاف غزة وقت الحرب
14:43 GMTبلينكن: الولايات المتحدة ستستثمر في وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم
14:42 GMTغانتس يعزي الهند في مصرع رئيس أركانها: كان من المقرر أن يزور إسرائيل قريبا
14:38 GMTالرئيس التونسي: فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا حتى تكون موضوع صفقة
14:38 GMTأمير قطر يوجه رسالة للمستشار الألماني أولاف شولتز
14:36 GMTالدفاع الأذربيجانية تتحدث عن قصف لمواقعها على الحدود مع أرمينيا
14:32 GMTقبيل انطلاقه إلى واشنطن... غانتس يلتقي السفير الأمريكي لدى إسرائيل
14:32 GMTإيطاليا تضيء أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم... فيديو
14:26 GMTخبير روسي: روسيا سترد على أي استفزازات من الغرب في أوكرانيا