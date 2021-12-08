https://arabic.sputniknews.com/20211208/عضو-كنيست-يكشف-عن-ملامح-حرب-إيران-الأولى-على-إسرائيل-حرب-على-6-جبهات-1053709165.html

عضو كنيست يكشف عن ملامح حرب إيران الأولى على إسرائيل.. حرب على 6 جبهات

عضو كنيست يكشف عن ملامح حرب إيران الأولى على إسرائيل.. حرب على 6 جبهات

قال نير بركات، رئيس مجلس بلدية القدس السابق، إن أي حرب مقبلة ستنطلق من الشمال لن تكون حرب لبنان الثالثة، بل حرب إيران الأولى، كاشفا عن ملامح حرب بلاده مع... 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T15:03+0000

2021-12-08T15:03+0000

2021-12-08T15:03+0000

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ونشر بركات مقالا في صحيفة "يسرائيل هايوم"، زعم من خلاله أن الإيرانيين يخططون لمهاجمة بلاده، عبر أكثر من ست جبهات مختلفة، وهي الجبهات أو الحرب التي لن تكون تقليدية على إسرائيل، وإنما حربا سيكون لها تأثير كبير على مستقبل بلاده.وذكر بركات، عضو الكنيست الإسرائيلي في مقاله، أن الجبهات الست التي ستهاجم إيران من خلالها بلاده، هي سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية وساحة خامسة خارج إسرائيل في الدول الغربية ضد بعض الإسرائيليين، فضلا عن إطلاق صواريخ بعيدة المدى من إيران واليمن.وادعى عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، أن إيران دشنت محور شر إقليمي عبر إنشاء حلقة من المجموعات المسلحة حول دولة إسرائيل، يمكنها إطلاق مئات الآلاف من الصواريخ الإيرانية على بلاده، في حال اندلاع أي مواجهة بين إيران وإسرائيل، وهي الصواريخ التي يرى أنها منتشرة عبر حدود إسرائيل، ويتم تفعيلها بين الحين والآخر بما يتماشى مع مصالح طهران.وذكر نير بركات أن الوقت قد حان لتغيير المعادلة أمام إيران، فكل صاروخ ينطلق من لبنان عنوانه موجود في إيران نفسها.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك

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أخبار سوريا اليوم, إيران, لبنان, إسرائيل