https://arabic.sputniknews.com/20211208/عقوبات-أمريكية-على-أفراد-وكيانات-في-سوريا-وإيران-محادثات-إيران-النووية-تستأنف-الخميس-1053702938.html

عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات في سوريا وإيران... محادثات إيران النووية تستأنف الخميس

عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات في سوريا وإيران... محادثات إيران النووية تستأنف الخميس

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أكثر من 12 شخصا وكيانا في سوريا وإيران وأوغندا تتهمهم بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمع. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T13:10+0000

2021-12-08T13:10+0000

2021-12-08T13:10+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات في سوريا وإيران.. محادثات إيران النووية مع القوى العالمية تستأنف الخميس عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات في سوريا وإيران.. محادثات إيران النووية مع القوى العالمية تستأنف الخميس

وفي إجراء بمناسبة أسبوع القمة الأمريكية من أجل الديمقراطية، قالت وزارة الخزانة في بيان، إنها تستهدف القمع وتقويض الديمقراطية وتصنف أفرادا وكيانات مرتبطين بأعمال قمع عنيف للمحتجين السلميين في إيران وهجمات مميتة بأسلحة كيماوية على المحتجين في سوريا وأمور أخرى.وقال أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان "وزارة الخزانة ستواصل التصدي للاستبداد وتعزيز المحاسبة على القمع العنيف للذين يسعون إلى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية".في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية بجامعة باريس إن:وأضاف وهبي أن:محادثات إيران النووية مع القوى العالمية تُستأنف يوم الخميسقال وزير الخارجية الفرنسي إنه يتوقع استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية يوم الخميس، وإنه غير متفائل بعد محادثات الأسبوع الماضي ويخشى أن يكون فريق التفاوض الإيراني الجديد يسعى لكسب الوقت.وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إن "إيران ستواصل المحادثات يوم الخميس... وننتظر خطوات عملية من جانب الغرب".وتوقفت المحادثات يوم الجمعة، حيث عبر مسؤولون أوروبيون عن استيائهم إزاء المطالب الواسعة للحكومة الإيرانية الجديدة.واعتبرت فرنسا، أن المقترحات التي تقدمت بها إيران في محادثات فيينا الأسبوع الماضي بهدف إعادة إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامجها النووي غير كافية ولا تشكل "أساسا معقولا" لأي اتفاق.في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال حكم أمهز خبير الشؤون الإيرانية والإقليمية إن:وأضاف أمهز أن:ولي عهد السعودية يصل الإمارات ضمن جولة خليجية وسط تنافس اقتصاديوصل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إلى الإمارات، حليفة بلاده ، وذلك ضمن جولة خليجية.وكان الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى العاصمة الإماراتية في زيارة تستمر يومين.وتأتي جولة الأمير محمد بن سلمان قبل قمة خليجية ستُعقد هذا الشهر وكذلك وسط المحادثات بين طهران والدول الكبرى الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انتقدته دول الخليج العربية لأنه لم يشمل البرنامج الصاروخي الإيراني وسياسة طهران الإقليمية.وتأتي الزيارة وسط منافسة اقتصادية بين الحليفين وبعض الخلافات الطفيفة في التعامل في ملفات مثل اليمن وإيران وإسرائيل .في حديثه لعالم سبوتنيك قال سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي إن:للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك...

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