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https://arabic.sputniknews.com/20211208/فرنسا-تأمل-في-نبذ-خلافات-الماضي-مع-الجزائر-وإذابة-الجليد-عن-علاقاتهما-العميقة-1053710628.html
فرنسا تأمل في نبذ خلافات الماضي مع الجزائر وإذابة الجليد عن علاقاتهما العميقة
فرنسا تأمل في نبذ خلافات الماضي مع الجزائر وإذابة الجليد عن علاقاتهما العميقة
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن زيارته، اليوم الأربعاء، للجزائر تهدف لإصلاح العلاقات التي تضررت بسبب سلسلة من الخلافات بين البلدين. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T15:49+0000
2021-12-08T15:49+0000
الخارجية الفرنسية
الجزائر
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية أن زيارة العمل التي يقوم بها لودريان تستهدف تقييم العلاقات وإعادة إطلاقها.وقال الوزير إنه تشرف بلقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مشددا على أن الجزائر وفرنسا لديهما روابط عميقة، بحسب تقارير صحفية.وأوضح أنه نقل لرئيس الجزائر رغبة بلاده في العمل من أجل إذابة الجليد وسوء التفاهم الذي حدث بين بلديهما.وذكر الوزير الفرنسي أن حديثه مع تبون شهد تركيزا على تعاون تترجمه انطلاقة حوار فعلي كشركاء في ملفات تتعلق بأمن البلدين.وقال الوزير الفرنسي أنه يأمل أن يسهم الحوار الذي أجراه مع الرئيس الجزائري اليوم في عودة العلاقات السياسية بين الجزائر وباريس مطلع العام القادم بعيدا عن خلافات الماضي.وأكد الدبلوماسي الفرنسي أن الجزائر وفرنسا تواجهان تحديات إقليمية ودولية كبيرة تتعلق بالإرهاب في الساحل والهجرة غير الشرعية والقضايا الاقتصادية.تأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في إطار مبادرة "لإحياء العلاقات" الفرنسية الجزائرية المتوترة منذ أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/وزير-الخارجية-الفرنسي-يتوجه-إلى-الجزائر-في-زيارة-عمل-1053695351.html
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الخارجية الفرنسية, الجزائر

فرنسا تأمل في نبذ خلافات الماضي مع الجزائر وإذابة الجليد عن علاقاتهما العميقة

15:49 GMT 08.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض "إكسبو 2020 دبي"، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن زيارته، اليوم الأربعاء، للجزائر تهدف لإصلاح العلاقات التي تضررت بسبب سلسلة من الخلافات بين البلدين.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية أن زيارة العمل التي يقوم بها لودريان تستهدف تقييم العلاقات وإعادة إطلاقها.
جان إيف لودريان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى الجزائر في زيارة عمل
10:34 GMT
وقال الوزير إنه تشرف بلقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مشددا على أن الجزائر وفرنسا لديهما روابط عميقة، بحسب تقارير صحفية.
وأوضح أنه نقل لرئيس الجزائر رغبة بلاده في العمل من أجل إذابة الجليد وسوء التفاهم الذي حدث بين بلديهما.
وذكر الوزير الفرنسي أن حديثه مع تبون شهد تركيزا على تعاون تترجمه انطلاقة حوار فعلي كشركاء في ملفات تتعلق بأمن البلدين.
وقال الوزير الفرنسي أنه يأمل أن يسهم الحوار الذي أجراه مع الرئيس الجزائري اليوم في عودة العلاقات السياسية بين الجزائر وباريس مطلع العام القادم بعيدا عن خلافات الماضي.
وأكد الدبلوماسي الفرنسي أن الجزائر وفرنسا تواجهان تحديات إقليمية ودولية كبيرة تتعلق بالإرهاب في الساحل والهجرة غير الشرعية والقضايا الاقتصادية.
تأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في إطار مبادرة "لإحياء العلاقات" الفرنسية الجزائرية المتوترة منذ أشهر.
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