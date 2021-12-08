https://arabic.sputniknews.com/20211208/فيديو-لأردوغان-في-قطر-وخلفه-الخيالة-1053689233.html

فيديو لأردوغان في قطر وخلفه الخيالة

فيديو لأردوغان في قطر وخلفه الخيالة

نشرت وسائل إعلام قطرية مقاطع فيديو لمراسم استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يظهر فيه الخيالة وهم يرافقونه. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T07:24+0000

2021-12-08T07:24+0000

2021-12-08T07:24+0000

تميم بن حمد آل ثاني

أخبار تركيا اليوم

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وقالت إذاعة قطر الرسمية، عبر حسابها على تويتر: "من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين قطر وتركيا".وكان أردوغان قال، أمس، في خطاب ألقاه، خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية القطرية المشتركة في الدوحة، إن كل شعوب الخليج إخوة حقيقيون لبلاده، أيا كانت أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، مضيفا أن بلاده وقطر توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها.وتابع: "لا نفرق بين الأمن والاستقرار في قطر وتركيا، ونعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة"، مشيدا بثقة قطر في بلاده ووقوف الدوحة دائما إلى جانب أنقرة في هجمات المضاربة التي تستهدف الاقتصاد التركي.وأبرمت تركيا وقطر، الثلاثاء، 15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات.وجرى توقيع الاتفاقيات في الدوحة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اللذين ترأسا اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتين، الذي عقد في الديوان الأميري، صباح اليوم.وبحسب بيان للديوان الأميري، فإن أمير قطر والرئيس التركي بحثا خلال اجتماع اللجنة العليا، سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين بلديهما والارتقاء بها على مختلف الصعد.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

تميم بن حمد آل ثاني, أخبار تركيا اليوم