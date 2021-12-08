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https://arabic.sputniknews.com/20211208/فيديو-لأردوغان-في-قطر-وخلفه-الخيالة-1053689233.html
فيديو لأردوغان في قطر وخلفه الخيالة
فيديو لأردوغان في قطر وخلفه الخيالة
نشرت وسائل إعلام قطرية مقاطع فيديو لمراسم استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يظهر فيه الخيالة وهم يرافقونه. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T07:24+0000
2021-12-08T07:24+0000
تميم بن حمد آل ثاني
أخبار تركيا اليوم
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وقالت إذاعة قطر الرسمية، عبر حسابها على تويتر: "من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين قطر وتركيا".وكان أردوغان قال، أمس، في خطاب ألقاه، خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية القطرية المشتركة في الدوحة، إن كل شعوب الخليج إخوة حقيقيون لبلاده، أيا كانت أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، مضيفا أن بلاده وقطر توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها.وتابع: "لا نفرق بين الأمن والاستقرار في قطر وتركيا، ونعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة"، مشيدا بثقة قطر في بلاده ووقوف الدوحة دائما إلى جانب أنقرة في هجمات المضاربة التي تستهدف الاقتصاد التركي.وأبرمت تركيا وقطر، الثلاثاء، 15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات.وجرى توقيع الاتفاقيات في الدوحة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اللذين ترأسا اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتين، الذي عقد في الديوان الأميري، صباح اليوم.وبحسب بيان للديوان الأميري، فإن أمير قطر والرئيس التركي بحثا خلال اجتماع اللجنة العليا، سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين بلديهما والارتقاء بها على مختلف الصعد.
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تميم بن حمد آل ثاني, أخبار تركيا اليوم

فيديو لأردوغان في قطر وخلفه الخيالة

07:24 GMT 08.12.2021
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPOأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPO
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نشرت وسائل إعلام قطرية مقاطع فيديو لمراسم استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يظهر فيه الخيالة وهم يرافقونه.
وقالت إذاعة قطر الرسمية، عبر حسابها على تويتر: "من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين قطر وتركيا".
وكان أردوغان قال، أمس، في خطاب ألقاه، خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية القطرية المشتركة في الدوحة، إن كل شعوب الخليج إخوة حقيقيون لبلاده، أيا كانت أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، مضيفا أن بلاده وقطر توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها.
وتابع: "لا نفرق بين الأمن والاستقرار في قطر وتركيا، ونعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة"، مشيدا بثقة قطر في بلاده ووقوف الدوحة دائما إلى جانب أنقرة في هجمات المضاربة التي تستهدف الاقتصاد التركي.

وقال: "نقدم الدعم اللازم لإخواننا القطريين الذين أسهموا في نمو تركيا في محاور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير".

وأبرمت تركيا وقطر، الثلاثاء، 15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات.
وجرى توقيع الاتفاقيات في الدوحة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اللذين ترأسا اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتين، الذي عقد في الديوان الأميري، صباح اليوم.
وبحسب بيان للديوان الأميري، فإن أمير قطر والرئيس التركي بحثا خلال اجتماع اللجنة العليا، سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين بلديهما والارتقاء بها على مختلف الصعد.
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