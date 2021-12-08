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https://arabic.sputniknews.com/20211208/قبيل-انطلاقه-إلى-واشنطن-غانتس-يلتقي-السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-1053706965.html
قبيل انطلاقه إلى واشنطن... غانتس يلتقي السفير الأمريكي لدى إسرائيل
قبيل انطلاقه إلى واشنطن... غانتس يلتقي السفير الأمريكي لدى إسرائيل
التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، بالسفير الأمريكي لدى بلاده توم نايدس، وذلك قبيل مغادرته إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن إيران. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T14:32+0000
2021-12-08T14:32+0000
البرنامج النووي الإيراني
إسرائيل
بيني غانتس
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وقال غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "كان لي لقاء ممتازا اليوم مع السفير الأمريكي القادم توم نايدس قبيل رحلتي إلى واشنطن".وأضاف: "ناقشنا استمرار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتعميقه والعلاقة الخاصة بين البلدين".ومن المقرر أن يسافر غانتس الليلة إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقالت الصحيفة: "يخطط غانتس لدعوة الولايات المتحدة لإعداد خطة بديلة في حالة عدم عودة إيران إلى الاتفاق النووي، والتي يتم فيها تكثيف الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري على طهران".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، محادثات الغد مع إيران في فيينا، فرصة أخيرة لعودة طهران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.وتصر إيران على رفع العقوبات الأمريكية عليها، كشرط للعودة إلى الاتفاق النووي.وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تم استئناف المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد توقف استمر 5 أشهر.لكن المحادثات توقفت مرة أخرى يوم الجمعة الماضي، حيث ما زالت الدول الأطراف في الاتفاق تطلب فرصة لدراسة مقترحات إيران.يذكر أن الاتفاق الذي عقد في عام 2015 بين إيران والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لم يعد قائما عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتنصل من معظم التزاماتها.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/بريطانيا-توجه-رسالة-تحذيرية-إلى-إيران-غدا-الفرصة-الأخيرة-1053697724.html
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البرنامج النووي الإيراني, إسرائيل, بيني غانتس

قبيل انطلاقه إلى واشنطن... غانتس يلتقي السفير الأمريكي لدى إسرائيل

14:32 GMT 08.12.2021
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / POOL
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التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، بالسفير الأمريكي لدى بلاده توم نايدس، وذلك قبيل مغادرته إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن إيران.
وقال غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "كان لي لقاء ممتازا اليوم مع السفير الأمريكي القادم توم نايدس قبيل رحلتي إلى واشنطن".
وأضاف: "ناقشنا استمرار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتعميقه والعلاقة الخاصة بين البلدين".
ومن المقرر أن يسافر غانتس الليلة إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة: "يخطط غانتس لدعوة الولايات المتحدة لإعداد خطة بديلة في حالة عدم عودة إيران إلى الاتفاق النووي، والتي يتم فيها تكثيف الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري على طهران".
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
بريطانيا توجه رسالة تحذيرية إلى إيران: غدا الفرصة الأخيرة
11:36 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، محادثات الغد مع إيران في فيينا، فرصة أخيرة لعودة طهران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
وتصر إيران على رفع العقوبات الأمريكية عليها، كشرط للعودة إلى الاتفاق النووي.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تم استئناف المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد توقف استمر 5 أشهر.
لكن المحادثات توقفت مرة أخرى يوم الجمعة الماضي، حيث ما زالت الدول الأطراف في الاتفاق تطلب فرصة لدراسة مقترحات إيران.
يذكر أن الاتفاق الذي عقد في عام 2015 بين إيران والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لم يعد قائما عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتنصل من معظم التزاماتها.
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