قناة مصرية تعلن بث مباراة منتخب مصر مع الأردن في كأس العرب

وأفادت صحيفة الشروق، بأن مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية قد أعلنت بث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأردني في ربع نهائي كأس العرب، المقامة في قطر.ونجحت قناة "أون تايم سبورتس" في الحصول على حقوق بث مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأردني، في الدور ربع النهائي لكأس العرب "فيفا قطر 2021"، المقرر إقامتها في الخامسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، بعدما تم نقل جميع مباريات المنتخب على شبكة قنوات "بي إن سبورتس".وتصدر منتخب "الفراعنة" منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب، بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل منهما، أمس الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.وكان منتخب الأردن قد تأهل لربع النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثالثة، والتي ضمت كل من فلسطين والسعودية والمغرب.
ونجحت قناة "أون تايم سبورتس" في الحصول على حقوق بث مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأردني، في الدور ربع النهائي لكأس العرب "فيفا قطر 2021"، المقرر إقامتها في الخامسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، بعدما تم نقل جميع مباريات المنتخب على شبكة قنوات "بي إن سبورتس".
وتصدر منتخب "الفراعنة" منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب، بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل منهما، أمس الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.
وكان منتخب الأردن قد تأهل لربع النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثالثة، والتي ضمت كل من فلسطين والسعودية والمغرب.