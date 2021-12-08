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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211208/قناة-مصرية-تزف-بشرى-سارة-لمواطنيها-قبل-مباراة-فريقهم-مع-الأردن-1053720279.html
قناة مصرية تعلن بث مباراة منتخب مصر مع الأردن في كأس العرب
قناة مصرية تعلن بث مباراة منتخب مصر مع الأردن في كأس العرب
أعلنت قناة مصرية، اليوم الأربعاء، بث مباراة المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره الأردني في الدور ربع النهائي، المقررة يوم السبت المقبل. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T21:17+0000
2021-12-08T21:24+0000
كأس العرب 2021
مصر
منتخب مصر
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وأفادت صحيفة الشروق، بأن مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية قد أعلنت بث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأردني في ربع نهائي كأس العرب، المقامة في قطر.ونجحت قناة "أون تايم سبورتس" في الحصول على حقوق بث مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأردني، في الدور ربع النهائي لكأس العرب "فيفا قطر 2021"، المقرر إقامتها في الخامسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، بعدما تم نقل جميع مباريات المنتخب على شبكة قنوات "بي إن سبورتس".وتصدر منتخب "الفراعنة" منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب، بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل منهما، أمس الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.وكان منتخب الأردن قد تأهل لربع النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثالثة، والتي ضمت كل من فلسطين والسعودية والمغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/ماذا-فعل-جهاز-المنتخب-المصري-بعد-الحجز-على-ممتلكات-الشناوي-1053716526.html
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مصر, منتخب مصر

قناة مصرية تعلن بث مباراة منتخب مصر مع الأردن في كأس العرب

21:17 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 21:24 GMT 08.12.2021)
© Sputnik . MOHAMED ABD EL GHANYالمنتخب المصري
المنتخب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبر
أعلنت قناة مصرية، اليوم الأربعاء، بث مباراة المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره الأردني في الدور ربع النهائي، المقررة يوم السبت المقبل.
وأفادت صحيفة الشروق، بأن مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية قد أعلنت بث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأردني في ربع نهائي كأس العرب، المقامة في قطر.
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ونجحت قناة "أون تايم سبورتس" في الحصول على حقوق بث مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأردني، في الدور ربع النهائي لكأس العرب "فيفا قطر 2021"، المقرر إقامتها في الخامسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، بعدما تم نقل جميع مباريات المنتخب على شبكة قنوات "بي إن سبورتس".
وتصدر منتخب "الفراعنة" منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب، بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل منهما، أمس الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.
وكان منتخب الأردن قد تأهل لربع النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثالثة، والتي ضمت كل من فلسطين والسعودية والمغرب.
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